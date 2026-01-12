Viabilità nel Vibonese, la Provincia chiarisce su S.P. 83 e S.P. 19 dopo il maltempo

La Provincia di Vibo Valentia, attraverso una presa di posizione ufficiale del presidente Corrado Antonio L’Andolina, interviene per chiarire lo stato degli interventi lungo la Strada Provinciale 83 “Parghelia – Zungri – San Giovanni di Zambrone Daffinà – Daffinacello” e la Strada Provinciale 19 “Parghelia – Fitili – Zaccanopoli”, a seguito delle criticità segnalate dal Comune di Parghelia dopo gli ultimi eventi meteorologici.

Per quanto riguarda la S.P. 83, la chiusura temporanea della strada si è resa necessaria in seguito a uno smottamento causato dalle intense piogge dei giorni scorsi. Un provvedimento adottato in via prudenziale, immediatamente dopo la segnalazione dei Vigili del Fuoco, con ordinanza di interdizione al transito già nella notte del 7 gennaio e successivo sopralluogo tecnico. Le verifiche hanno evidenziato la presenza di materiale instabile lungo il costone, imponendo ulteriori accertamenti specialistici. «La chiusura della S.P. 83 è una scelta obbligata e responsabile: la priorità assoluta della Provincia è la tutela della pubblica incolumità», ha dichiarato il presidente della Provincia, Corrado Antonio L’Andolina, sottolineando come «le persistenti condizioni meteo avverse abbiano reso impossibile, nei giorni successivi, una valutazione completa e definitiva dell’area interessata».

Diversa la situazione relativa alla S.P. 19, per la quale la Provincia di Vibo Valentia respinge l’attribuzione di responsabilità sul mancato ripristino della piena viabilità. L’intervento necessario, infatti, ha natura prevalente di messa in sicurezza da dissesto idrogeologico e non rientra nella manutenzione ordinaria di competenza dell’Ente.

Finanziamento, iter progettazione e lavori posti in essere

Il Comune di Parghelia risulta beneficiario, sin dal 2021, di un finanziamento per la progettazione dell’opera, il cui iter non è stato completato. A ciò si aggiunge la necessità di adeguare il progetto alla normativa vigente, attività che può essere attivata esclusivamente dall’Amministrazione comunale. Nel frattempo, la Provincia ha comunque eseguito lavori per oltre 350mila euro sulla S.P. 19 e ha già programmato ulteriori interventi per 300mila euro nel proprio Piano delle Opere Pubbliche.

«Sulla S.P. 19 è necessario fare chiarezza: non si tratta di semplice manutenzione stradale, ma di un intervento strutturale di messa in sicurezza idrogeologica», ha precisato il presidente L’Andolina, ribadendo la disponibilità dell’Ente a «collaborare nel rispetto delle competenze istituzionali». L’Amministrazione provinciale evidenzia, inoltre, le difficoltà operative legate alla conformazione del tracciato, alla presenza di numerose immissioni private e all’assenza, dal 2015, della Polizia Provinciale, che ha reso più complesso il contrasto agli interventi illegittimi segnalati negli anni agli enti competenti. L’Ente intermedio del Vibonese conferma, infine, il proprio impegno costante nella gestione della rete viaria, assicurando che «ogni intervento viene programmato e realizzato con criteri di responsabilità, trasparenza e tutela della sicurezza collettiva» – ha chiosato L’Andolina.