Forza Italia: “Mangialavori porta 19 milioni di euro ai comuni di Vibo Valentia, esempio di impegno concreto per il territorio”

“Ancora una volta l’onorevole Giuseppe Mangialavori dimostra con i fatti ciò che da sempre lo contraddistingue: un amore profondo e autentico per la sua terra e per la sua gente”.

Lo dichiara il coordinatore provinciale di Forza Italia Michele Comito a nome di tutto il coordinamento.

“L’annuncio di oggi, con 19 milioni di euro destinati ai comuni della provincia di Vibo Valentia, testimonia la sua instancabile dedizione verso un territorio che non ha mai smesso di servire, e conferma la sua capacità di portare alla sua terra risultati concreti, non slogan o promesse. In un momento difficile come quello che stiamo attraversando – aggiunge Comito – serve responsabilità, non chiacchiere. Servono persone che lavorano con coerenza e visione, non parolai che vediamo sempre più spesso e che cercano consenso con critiche populiste o favoritismi di comodo. Ogni volta che arrivano risorse, opere e opportunità per il Vibonese – prosegue Comito – dietro c’è la tenacia, la serietà e la passione di un uomo che non dimentica mai la sua città e che ha fatto del bene comune la sua missione più alta. Mentre tanti parlano e si limitano a promettere, l’on. Mangialavori agisce, lavora in silenzio, costruisce risultati concreti e regala alla nostra provincia nuove prospettive di crescita. In Parlamento – aggiunge Comito – rappresenta un punto di riferimento imprescindibile, capace di tradurre tutto questo in fatti tangibili, in investimenti che migliorano la vita quotidiana dei cittadini vibonesi e calabresi. Forza Italia Vibo Valentia – conclude Comito – è orgogliosa di poter contare su una figura come quella di Giuseppe Mangialavori, esempio di buona politica, fatta di cuore, impegno e risultati. Il suo lavoro è, oggi più che mai, motivo di fierezza per tutti noi”.