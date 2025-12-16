Vibo Valentia riscopre le sue radici: in biblioteca la presentazione de “I Quaderni di Nonna Pina”

Un ponte tra passato e presente, un dialogo con la tradizione per riscoprire l’identità del territorio. Sono questi i temi al centro della presentazione del volume “I Quaderni di Nonna Pina”, opera di Maria Antonia Silvaggio, in programma giovedì 18 dicembre 2025 alle ore 17:00 alla biblioteca comunale di Vibo Valentia.

L’evento culturale è promosso dall’amministrazione Comunale di Vibo Valentia in sinergia con l’associazione socio-culturale Vibo Valentia Città Antica – Il Salottino.

Il libro si propone come un importante momento di riflessione sulla memoria collettiva, sulle radici storiche e sulla cultura popolare calabrese, offrendo al lettore uno spaccato autentico della vita di un tempo.

L’opera, definita dall’antropologo Vito Teti “un monumento alla memoria” ha già avuto un prestigioso riconoscimento al festival internazionale “Le Parole di Lavinia” (Pomezia – settembre 2025), classificandosi al secondo posto per la sezione Saggistica.

L’incontro vedrà la partecipazione di illustri ospiti del panorama culturale e istituzionale. A coordinare i lavori sarà Anna Coloca, consigliera comunale di Vibo Valentia. L’apertura sarà dedicata ai saluti istituzionali di Enzo Romeo, sindaco di Vibo Valentia, e di Mimmo Grillo, presidente di “Vibo Valentia Città Antica – Il Salottino”.

Il cuore della presentazione sarà affidato all’approfondimento critico e letterario di due relatori d’eccezione: Vito Teti, antropologo e saggista; Romeo Bufalo, già docente di Estetica all’Università della Calabria.

Sarà presente l’autrice, Maria Antonia Silvaggio, per dialogare con il pubblico. L’atmosfera sarà resa ancora più suggestiva dalle letture di brani scelti, affidate alle voci recitanti di Ivana Napoli, Maria Grazia Sacchinelli e Nino Bova.

La cittadinanza e gli organi di stampa sono invitati a partecipare.