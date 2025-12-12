“È difficile dire la verità, perché ne esiste sì una sola, ma è viva e possiede pertanto un volto vivo e mutevole” - Franz Kafka
"Un disegno per nonno Pino": a Filadelfia la quarta edizione tra memoria, valori e comunità

 

Si terrà sabato 13 dicembre, presso l’Auditorium Comunale di Filadelfia, la premiazione della quarta edizione del concorso “Un disegno per nonno Pino”, iniziativa dedicata ai bambini della scuola primaria dell’Istituto Omnicomprensivo di Filadelfia e promossa dalla famiglia Teti/Serratore in memoria di Giuseppe Teti, conosciuto da tutti come “nonno Pino”, scomparso prematuramente il 21 ottobre 2022.

Anche quest’anno il concorso ha raccolto un’ampia e sentita partecipazione, con un grande numero di disegni che raccontano, attraverso gli occhi dei bambini, i valori cari a nonno Pino: la Gentilezza, l’Agricoltura, l’Ingegno e le Tradizioni. Le opere, spiegano gli organizzatori, sono “una più bella dell’altra”, capaci di rappresentare con sorprendente sensibilità momenti di vita familiare, scorci rurali, gesti di solidarietà, creatività e cultura del territorio. “Nonno Pino ne sarebbe fiero”, aggiungono.

La giornata sarà moderata da Mariano, Francesca e Gabriele Serratore. Il momento dei saluti vedrà gli interventi della famiglia Teti – Bruno, Antonella e Francesco – seguiti da quelli del sindaco di Filadelfia, Anna Bartucca, della docente Annunziata Valente, del consigliere comunale Davide Caruso e della presidente del Consiglio Comunale Rosalba Galati, che accompagneranno con la loro presenza questa iniziativa dedicata ai più piccoli.

Seguiranno gli interventi dei membri della giuria e degli ospiti dell’edizione 2025: Leonardo Aldegheri, produttore di libri per l’editoria e autore del volume “Nella testa di Alice”; Rocco Lico, astrofisico del team “Event Horizon Telescope”, protagonista della realizzazione della prima immagine del buco nero Sagittarius A*; Giuliano D’Antonio, presidente della Fondazione FONMED; e Barbara Fruci, pittrice e maestro d’arte applicata, che offriranno spunti culturali e riflessioni sui temi del concorso.

A conclusione della mattinata, si svolgerà la premiazione dei vincitori. Per ciascuna categoria tematica saranno decretati i primi tre classificati, che riceveranno buoni regalo Libri per un valore complessivo di € 320,00, così distribuiti: € 40,00 al primo classificato, € 25,00 al secondo e € 15,00 al terzo.

Gli organizzatori ringraziano la Dirigente scolastica dell’Istituto Omnicomprensivo di Filadelfia per la sensibilità e la vicinanza dimostrate, così come il Comune di Filadelfia, la Fondazione FONMED e la Fondazione MUSABA Spatari/Maas, per il loro sostegno e per aver deciso di patrocinare anche questa edizione dell’iniziativa.

Anche quest’anno, il concorso “Un disegno per nonno Pino” si conferma un momento di partecipazione, memoria e comunità, capace di unire bambini, insegnanti, famiglie e istituzioni nel ricordo di una persona che ha lasciato un segno profondo nella vita di tanti.

