“The Fairies Evening”, a Pizzo arriva “La Notte Bianca” per il sociale

Sabato 23 Agosto a partire dalle ore 21.00, Pizzo si illumina di Magia e Colori! Tutto il Centro Storico, da Piazza della Repubblica fino a Corso San Francesco e Corso Garibaldi, si trasformeranno in un palcoscenico incantato sotto un tetto di stelle, dove grandi e piccini saranno catapultati in un’atmosfera di magia e di meraviglia. L’Associazione Ali di Fata, che da anni opera  nel territorio, in ambito benefico, conosciuta da tutta la cittadinanza napitina, con la collaborazione del Comitato Comunità Creativa sono pronti a offrire a Pizzo una Notte Magica, con il patrocinio del Comune di Pizzo.

 

L’Associazione Ali di Fata riprende il suo appuntamento estivo,  riorganizzando “The Fairies Evening”, evento di beneficenza, quest’anno parte integrante nella Notte Bianca. Questa collaborazione porta ad una grande festa, a Pizzo, grazie alla partecipazione di tanti volontari delle due realtà. Un evento di divertimento che guarda anche al sociale, il ricavato sarà destinato a progetti di solidarietà concreta, come la realizzazione di nuove mense, l’implementazione di raccolta e distribuzioni alimentari, il riciclo di indumenti ed altre nuove in via di definizione, attività che hanno sempre contraddistinto L’Associazione Ali di Fata, che con la sua costante azione in 13 anni raggiunge diverse realtà del territorio calabrese.

 

La serata sarà ricca di artisti di strada, musicisti e performers, tra i quali: GiocoleReggio, compagnia di performers e artisti di strada provenienti da varie parti della Calabria; Wizdom Drum Band, unica Drumline italiana, diretta da Massimo Russo in collaborazione con Michele De Conti; Micky Tomeo DJ che intratterrà la piazza a partire dalla mezzanotte, più tanti altri artisti di strada che riempiranno ogni angolo del centro storico, con musica, colori, luci, spettacoli, giocolieri, trampolieri, street band, etc, un evento di beneficenza unico e indimenticabile. L’invito di partecipare a questa Notte Bianca è davvero speciale con queste premesse, un invito rivolto a tutti coloro che ancora credono in un Sogno e in un Desiderio, sospesi tra Realtà e Fantasia, ricordando a tutti che “chi Dona ha già vinto”.

