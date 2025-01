TEDxViboValentia torna il 21 marzo con il tema “Oltre il Visibile”

Vibo Valentia si prepara ad accogliere la seconda edizione del TEDxViboValentia, un evento di rilevanza internazionale che il 21 marzo trasformerà la nostra città in un crocevia di idee audaci e stimolanti. Organizzata da Anthony Lo Bianco, questa prestigiosa conferenza offrirà alla comunità locale l’opportunità di ascoltare personalità di spicco che condivideranno le loro visioni innovative, pronte a lasciare un segno nel pubblico e nella società.

Quest’anno, il tema scelto è “Oltre il Visibile”, un invito a spingere lo sguardo oltre l’ordinario, a esplorare nuove prospettive e a superare i limiti della conoscenza. Gli speaker selezionati guideranno il pubblico in un viaggio attraverso scienza, arte, tecnologia, cultura e crescita personale, offrendo riflessioni in grado di sfidare il pensiero convenzionale e accendere nuove scintille di ispirazione.

Il TEDx, format indipendente nato dall’esperienza TED, è un fenomeno globale che ha l’obiettivo di diffondere idee potenti e trasformative. L’acronimo TED sta per Technology, Entertainment, Design (Tecnologia, Intrattenimento, Design), tre pilastri fondamentali che guidano ogni conferenza e ne definiscono il carattere innovativo.

Portare nuovamente il TEDxViboValentia nel nostro territorio rappresenta una straordinaria opportunità per tutta la comunità. Questo evento non è solo una conferenza, ma una piattaforma in cui il coraggio delle idee può prendere forma, stimolando connessioni, ispirando nuove visioni e promuovendo un cambiamento significativo nella nostra società.

Gli ospiti di questa edizione saranno figure di spicco nei loro rispettivi ambiti, riconosciute per il loro contributo all’innovazione e all’eccellenza. Saranno loro a guidarci oltre ciò che appare visibile, aiutandoci a scoprire nuove dimensioni della conoscenza e della percezione.

Il 21 marzo, Vibo Valentia diventerà un palcoscenico per le idee che cambiano il mondo.