Disservizi Enel a Capistrano (VV), Martino (coordinatore regionale Cultura Calabria): “Non è possibile nel 2024 avere più interruzioni del servizio elettrico nella stessa serata”

“I continui disservizi Enel registrati nella serata di mercoledì 28 febbraio nel territorio comunale di Capistrano (VV) hanno provocato fastidiosi e continui disagi a tutta la popolazione”. E’ quanto afferma agli organi di stampa Ivan Martino Coordinatore Regionale di Cultura Calabria e tra i papabili candidati al Parlamento Europeo nelle prossime elezioni di giugno. “Non è possibile – continua l’esponente politico – che ancora nel 2024 si possono verificare innumerevoli interruzioni del servizio elettrico nella stessa serata. Nonostante gli sforzi e l’impegno sul territorio di Enel a giorni alterni e specie nelle ore notturne, si verificano questi down di servizio. Mi rivolgo, pertanto, ad Enel affinché possano migliorare il servizio ponendo fine a queste continue cadute. Credo sia doveroso ricordare il grande ed incessante lavoro svolto dall’amministrazione comunale guidata al tempo dal Sindaco Marco Martino, il quale, si era speso in prima persona per affrontare il problema con Enel e migliorare sensibilmente la situazione”.