Vibo, al via i cantieri per la ristrutturazione del Pala Pace e la creazione della Cittadella dello sport

“Vibo Marina avrà presto la sua Cittadella dello sport inclusiva. Vibo Valentia potrà nuovamente godere di una struttura storica come il Pala Pace. Due bellissime notizie che giungono al termine di un iter che abbiamo seguito passo dopo passo, dal reperimento dei fondi del PNRR alla progettazione, fino all’aggiudicazione dei lavori. A dimostrazione dell’attenzione massima che questa amministrazione comunale ha riposto nello sport e per l’inclusione, con atti concreti e non a parole”. Il sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo, l’assessore ai Lavori pubblici Carmen Corrado e il consigliere delegato allo Sport, Antonio Schiavello, annunciano così l’avvio dei cantieri su due impianti sportivi di fondamentale importanza per i tanti appassionati e, soprattutto, per i soggetti più fragili.

Per quanto concerne le due strutture – la Cittadella verrà realizzata intorno allo stadio “Marzano”, il Pala Pace, su viale della Pace, completamente ristrutturato – i lavori sono già stati consegnati ed il cantiere aperto. Mentre è notizia delle ultime ore, l’aggiudicazione da parte della Sua provinciale anche dei lavori per il palazzetto dello sport di Vibo Marina, adiacente alla piscina comunale.

“Tre opere sulle quali abbiamo investito molto – precisa il sindaco – e per questo non posso che ringraziare per l’impegno, la dedizione e l’attenzione tutti i nostri tecnici e i progettisti, con un ruolo importante svolto dall’Ufficio PNRR. È proprio con fondi del PNRR – Missione 5 Investimento 3.1 “Sport e inclusione Sociale”, finanziato dall’Unione europea Next Generation EU, che sarà possibile realizzare i due interventi già avviati: 600mila euro uno e 900mila euro l’altro, per un totale di 1,5 milioni di euro”.

“Per quanto concerne il Pala Pace – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Carmen Corrado – la ristrutturazione sarà completa e riserverà anche delle novità: all’interno, infatti, verrà realizzato uno spazio per il tiro a segno. Sono previsti, inoltre, il rifacimento/sistemazione dell’area esterna con parcheggi, la copertura, gli infissi, i servizi con eliminazione delle barriere architettoniche, l’illuminazione e un nuovo parquet. Le attività sportive previste all’interno saranno indirizzate principalmente all’integrazione con soggetti fragili. Mi preme inoltre sottolineare che la nostra attenzione è totale su ogni tipo di progettazione o appalto, affinché le opere procedano spedite e si arrivi nel rispetto dei tempi alla consegna alla cittadinanza”.

“Gli interventi su Vibo Marina – aggiunge il delegato Schiavello – trasformeranno l’attuale area dello stadio in una vera e propria cittadella, con risvolti positivi sia per la pratica sportiva che per l’aggregazione in generale, divenendo un nuovo punto di incontro per le giovani generazioni e per i soggetti affetti da disabilità. Qui è infatti prevista la realizzazione di un campo polivalente per il calcio a 5 e dell’hockey; di un altro campo polivalente per il tennis, la pallavolo ed il basket; lo spostamento ed il miglioramento del campo da padel esistente; ed ancora, uno spazio al coperto multifunzionale per fare palestra con attrezzi e corpo libero, oltre ovviamente a spogliatoi, servizi di infermeria, depositi e servizi di accoglienza. Tutti gli impianti saranno ispirati al principio dell’inclusività e al rispetto ambientale”.