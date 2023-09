SAP, Francesco Franza eletto segretario provinciale di Vibo Valentia

Nella giornata di ieri, mercoledì 27 settembre 2023, presso la Scuola Allievi Agenti di Vibo Valentia, si sono tenuti i lavori del Consiglio Provinciale del SAP, Sindacato Autonomo di Polizia, a cui hanno partecipato illustri rappresentanti del mondo sindacale tra cui il Segretario Nazionale del SAP, Giuseppe Coco, il Segretario Generale Regionale, Michele Granatiero, ed i Segretari Provinciali della Calabria.

Il Consiglio Provinciale ha rappresentato un momento fondamentale per il SAP di Vibo Valentia, offrendo un’occasione di confronto e riflessione sulle sfide e le opportunità che il sindacato affronta a livello nazionale, regionale e provinciale. Nel corso dell’assise, a causa dei trasferimenti ad altre sedi e dei pensionamenti che hanno interessato alcuni dei membri della Segreteria Provinciale di Vibo Valentia, si è proceduto a una ristrutturazione interna del Direttivo al fine di assicurare una gestione sindacale efficiente e efficace sul territorio, rispondendo alle esigenze dei suoi membri e degli agenti di Polizia attivi nella Provincia.

Durante l’assemblea, è stato nominato, per acclamazione, Francesco FRANZA, Segretario Provinciale del SAP Vibo Valentia.

La sua elezione è stata accolta con entusiasmo dai presenti che hanno riconosciuto la sua dedizione e il suo impegno nel rappresentare al meglio gli interessi dei lavoratori di Polizia nel territorio provinciale.

Oltre a Francesco Franza, sono stati nominati Angela Maria Vergallo, Segretario Generale Provinciale Aggiunto; Giovanni Catanzaro, Segretario Organizzativo; Robertino Prestia e Domenico Barbuto, Vice Segretari.

La nomina di questi dirigenti sindacali rappresenta un passo importante per il SAP di Vibo Valentia che si impegna a rappresentare al meglio gli interessi dei suoi membri e continua a battersi per la difesa dei diritti e del benessere dei colleghi della Polizia di Stato. La nuova squadra dirigenziale, avrà l’incarico di traghettare la Segreteria verso gli imminenti appuntamenti congressuali ed è pronta a lavorare in stretta collaborazione con le istituzioni locali e regionali, nonché con le altre organizzazioni sindacali di comparto operanti sul territorio, per affrontare le sfide e le opportunità che si presenteranno nei prossimi anni.