Il “Gruppo 25 giugno” incontra il prefetto di Vibo Valentia: “Basta morti sulle strade, si intervenga subito”

È stato un incontro proficuo e ricco di spunti interessanti quello che si è svolto alla Prefettura di Vibo Valentia tra il capo dell’Ufficio territoriale del governo Paolo Giovanni Grieco e i componenti del “Gruppo 25 giugno”, organizzato a seguito del sit-in promosso stamattina dallo stesso sodalizio per chiedere una viabilità sicura, affinché si ponga fine alla lunga serie di incidenti – alcuni dei quali anche mortali – verificatisi sulla Trasversale delle Serre (ma non solo) nel corso degli anni. Al “faccia a faccia” con il prefetto, oltre al “Gruppo 25 giugno”, ha partecipato anche Pasquale Varì, attivista di Soriano Calabro, da sempre molto sensibile alle problematiche riguardanti la condizione delle strade.

“La sicurezza stradale – ha affermato il prefetto – è una delle nostre priorità. Arrivando nella provincia di Vibo, ho avuto modo di riscontrare che ci sono delle criticità ulteriori a quelle che normalmente si riscontrano. Di conseguenza, insieme all’amministrazione provinciale, a quelle locali e all’Anas cercheremo di individuare delle soluzioni non solo per il breve termine, ma anche a medio-lungo termine, per andare incontro alle esigenze di mobilità della popolazione”. Nel corso dell’incontro, il prefetto si è dimostrato aperto e collaborativo, annunciando che entro metà ottobre verrà attivato un tavolo permanente

Dal canto loro, i componenti del gruppo hanno asserito: “Viviamo in un territorio abbandonato, che ha assolutamente bisogno di infrastrutture. Purtroppo, la Trasversale delle Serre manca di sicurezza, e questo è evidente, visti i troppi incidenti che si verificano. Continueremo la lotta con tutte le azioni a nostra disposizione fino a quando non arriveranno risultati tangibili. Abbiamo atteso fin troppo tempo, e ogni giorno che passa vuol dire mettere a rischio la vita delle persone che, quotidianamente, si trovano a dover percorrere la Trasversale delle Serre”, hanno concluso i componenti del “Gruppo 25 giugno”.