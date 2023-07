Vibo, il sindaco dona la bandiera della città alle ragazze del gruppo scout in partenza per la Corea

“Vi consegno la bandiera della nostra amata Vibo, vi chiedo di portarla con voi e soprattutto di farvi onore in Corea. E di divertirvi!”. Con questo augurio il sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo, ha accolto questa mattina nel suo ufficio in municipio una delegazione del gruppo scout Vibo 1, guidata da Giacomo Consoli in rappresentanza della comunità capi, e composta dai capi reparto Gaetano Stillitano e Teresa Nelli, dall’aiuto capo reparto Francesco Muratore e soprattutto da Lavinia Di Fede e Francesca Anastasi.

Come spiegato da Consoli, che ha illustrato le attività del gruppo e i prossimi appuntamenti aggregativi, saranno proprio le due ragazze a rappresentare Vibo 1, quest’anno, al Jamboree in Corea del Sud, il grande raduno degli scout che si tiene ogni quattro anni (il prossimo nel 2027 in Polonia), con ragazzi, capi, istruttori provenienti da ogni parte del mondo; in quest’occasione, in un’isola della Corea sono attesi circa 50mila giovani dai 14 ai 19 anni che si incontreranno in una serie di esperienze, attività sportive e scambi culturali, dall’1 al 12 agosto.

Dal canto loro, invece, gli scout vibonesi hanno donato al primo cittadino una toppa celebrativa dei 60 anni dalla fondazione del gruppo. “È davvero un piacere – ha affermato il sindaco – constatare come di generazione in generazione i valori dello scoutismo, gli insegnamenti, lo spirito di fratellanza e la sensibilità verso i temi del bene comune vengano tramandati”. “Vi apprestate a vivere una nuova esperienza – ha detto ancora Maria Limardo rinvolgendosi alle due ragazze – che vi arricchirà e contribuirà a formare il vostro carattere. Complimenti a voi, dunque, che rappresenterete la città con i valori autentici dello scoutismo. Sono questi i ragazzi che vogliamo, è questa la crescita della nostra bella Vibo, è questa la proiezione in avanti della nostra città”.