Aggressione vicesindaco Vibo, il gruppo consiliare di ‘Forza Italia’: “Condanniamo duramente l’episodio”

Il gruppo consiliare di Forza Italia al Comune di Vibo Valentia esprime “durissima condanna” per quanto avvenuto questa mattina a Vibo Valentia Marina ai danni del vicesindaco Pasquale Scalamogna, al quale va “totale solidarietà” da parte dei singoli consiglieri del partito.

“Non è pensabile – afferma in una nota il gruppo – che un amministratore venga fatto oggetto di violenza nell’espletamento del proprio mandato politico-amministrativo, ancor più nel momento in cui rappresenta un’intera comunità nella riaffermazione dei principii stabiliti e sanciti dalla legge. Si tratta di episodi che condanniamo fermamente e che rischiano di intaccare la serenità di coloro che sono chiamati a rappresentare la collettività e si espongono senza timore per far sì che il bene supremo dell’interesse collettivo prevalga su ogni forma di prevaricazione”.

“Ma siamo al contempo convinti – conclude la nota – che l’incisiva azione di contrasto all’illegalità e ad ogni forma di abusivismo da parte dell’amministrazione proseguirà senza esitazione alcuna. Al vicesindaco giunga quindi la totale e incondizionata vicinanza da parte del gruppo consiliare di Forza Italia”.