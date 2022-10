‘Ndrangheta: oltre 100 anni di reclusione per 8 imputati del clan Soriano

La Corte d’Appello di Catanzaro ha emesso la sentenza di secondo grado per il clan della ‘Ndrangheta dei Soriano di Filandari, centro del Vibonese. Cento gli anni di reclusione totali inflitti ad 8 imputati, mentre altri 4 sono stati assolti. La pena piu’ alta – 20 anni di reclusione – e’ stata inflitta a Leone Soriano, riconosciuto colpevole di 37 capi di imputazione, nonche’ promotore dell’omonima associazione mafiosa e di altra associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico. Condannata anche la moglie, Rosetta Lopreiato, a 3 anni e 4 mesi. Per Giuseppe Soriano, nipote di Leone, la condanna ammonta a 17 anni e 6 mesi di reclusione, mentre la sorella Caterina Soriano e’ stata condannata a 13 anni e 7 mesi. L’inchiesta e’ stata condotta “sul campo” dai carabinieri del nucleo investigativo di Vibo Valentia con il coordinamento del pm della Dda di Catanzaro Anna Maria Frustaci. Successivamente sono confluiti nel processo Nemea anche gli atti dell’inchiesta Rinascita-Scott, che vedevano coinvolti Leone e Giuseppe Soriano ed altri imputati, in modo tale da unificare con un solo processo i due procedimenti.