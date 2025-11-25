“Dalla violenza alla rinascita”: a Reggio Calabria un evento per la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne

In occasione della Giornata Internazionale della Violenza contro le Donne, domenica 23 novembre 2025, alle ore 17:30, in Piazza Italia a Reggio Calabria, si è svolto l’evento pubblico “Dalla violenza alla rinascita”, promosso da una sinergia di associazioni del territorio: ReggioCresce, Terra Mia, Lo Sportello di Ascolto Noi4You Rc & Provincia, ConfapiD, Lions Club RC Rhegiun, Lions Club RC Castello Aragonese, Lions Club Città del Mediterraneo, Lions Club VSG e Fata Morgana La Nuova Verdi, con il patrocinio gratuito del Comune di Reggio Calabria.

L’iniziativa aveva l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sul tema della violenza di genere, promuovendo l’importanza dell’impegno istituzionale e civico nella prevenzione, nella consapevolezza e nel sostegno alle vittime.

La giornata ha visto l’esposizione di un’opera dell’artista Giuseppe Gattuso, dedicata al tema della rinascita femminile, che sarà successivamente esposta in diversi istituti scolastici della provincia. Durante l’evento, la scuola FDKM Police Combat System di Reggio Calabria ha effettuato una dimostrazione di tecniche di difesa personale, mentre gli interventi musicali, con canti eseguiti da Giovanna Montoli, sono stati accompagnati dallo speaker Tonino Massara.

La città di Reggio Calabria ha partecipato con grande interesse a questa iniziativa unica e storica, che ha rappresentato un momento di riflessione e condivisione. L’evento ha ribadito che la lotta alla violenza sulle donne è un dovere collettivo, che richiede unità, sensibilizzazione e costante presenza delle istituzioni e della società civile.