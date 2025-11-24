“Lisca”, assolto imputato accusato di traffico di droga

Con sentenza emessa quest’oggi il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del Gup dott.ssa Giovanna Sergi, ha assolto Ferro Leonardo, difeso di fiducia dall’Avv. Elisabetta Ascone, del Foro di Roma e Guido Contestabile, del Foro di Palmi.

Il Ferro, imputato nel procedimento convenzionalmente noto come Operazione Lisca 2010, era chiamato a rispondere di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti tra il Sudamerica e l’Europa con ruolo di organizzatore e di una ipotesi di concorso nel trasporto e detenzione di kg 8 di sostanza stupefacente del tipo cocaina in Germania.

La sentenza è stata accolta con favore dai difensori che hanno dichiarato: “Siamo soddisfatti dell’attività difensiva espletata in modo sinergico e del risultato ottenuto nell’interesse del nostro assistito che ha riposto fiducia nella nostra professionalità”.