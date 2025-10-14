Assessorato al Bilancio di Palmi presenta DUP

In sede di Consiglio Comunale, l’Assessore al Bilancio di Palmi Salvatore Celi ha illustrato e motivato le variazioni al bilancio di previsione e ha presentato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028, che guiderà le scelte amministrative e gli investimenti per i prossimi anni.

Tra le principali novità comunicate dall’Assessore per la Variazione, sono state aggiunte risorse per far fronte a carenze rilevate nei plessi scolastici, ulteriori fondi sono stati inseriti per la remunerazione del lavoro straordinario dei dipendenti comunali e sono stati istituiti i capitoli per ricevere i finanziamenti PNRR che l’Ente ha ottenuto per la digitalizzazione di servizi al cittadino.

Dichiara l’Assessore al Bilancio: “Ogni variazione di bilancio racconta una scelta: abbiamo deciso di stanziare fondi a favore delle nostre scuole, considerati prioritari per l’Amministrazione, altri fondi per remunerare il lavoro straordinario dei dipendenti dell’Ente, perché molti di loro lavorano oltre l’orario consuetudinario ed è giusto che questo venga remunerato. Inoltre, abbiamo istituito i capitoli per accogliere i finanziamenti PNRR per la digitalizzazione di servizi dell’Ente, cosa su cui stiamo puntando dal secondo insediamento”.

Sullo schema del DUP 2026/2028, l’Assessore ha evidenziato la chiara linea strategica: continuare fare di Palmi una città moderna, inclusiva e vivibile, che riesca ad attrarre investimenti.

Dichiara l’Assessore Celi: “Nei prossimi anni continueremo a costruire una città che guarda avanti, con al centro le persone, le famiglie e i giovani. Il DUP che abbiamo approvato oggi rappresenta il solco di un percorso politico e amministrativo che vogliamo portare avanti nel prossimo futuro. È la base da cui ripartire per completare ciò che abbiamo iniziato e per aprire una nuova stagione di sviluppo, partecipazione e fiducia”.

Conclude Celi: “La Palmi che immaginiamo è una città che cresce, che si rinnova e che non lascia indietro nessuno, avendo i conti in equilibrio, con una gestione prudente ma ambiziosa, per garantire stabilità e capacità di investimento nel lungo periodo. Vogliamo che Palmi continui a essere un modello di buona amministrazione”.