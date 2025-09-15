Reggio, Onda Orange: “Urgente immaginare un futuro per la nostra città e costruire alternativa valida”

“Nelle ultime settimane la vita politica del comune di Reggio Calabria sembra quasi sospesa. Un nuovo vento d’ interesse e mobilitazione mediatica occulta un tema che convoca, da vicino, la partecipazione di tutti: il destino della città, i suoi protagonisti, le loro incoerenze. E in questa opacità occorre una vigilanza ancor più decisa, con cui individuare e ricordare chi, nonostante i canti di sirena, ha deciso di restare con i piedi per terra, proprio là dove ha scelto di piantarli sin dal principio.

Il nostro impegno è tutto per la Città di Reggio, Massimo Canale e il movimento politico Onda Orange lavorano per dare a Reggio una guida sicura e capace di guardare oltre gli interessi personali. L’immobilismo di alcuni, dettato dalla tattica, in attesa delle mosse altrui per comprendere meglio su quale terreno giocare le proprie carte, è stato scompaginato dal colpo di teatro del presidente della giunta regionale Occhiuto che – come nelle operette con trama raffazzonata – incarna il protagonista che magistralmente esce dalla porta e rientra dalla finestra.

Anche Reggio appare distratta da altro, la solita asfittica contesa confinata all’orticello che tralascia i veri temi caldi come lavoro, decoro urbano, legalità, turismo e sostenibilità ambientale sembrano sfumare sullo sfondo dei preparativi della festa patronale e tra un panino e l’altro il futuro di Reggio sembra non interessare a una classe politica spesso scollata dai problemi della collettività reggina.

Le prossime settimane potrebbero essere già caratterizzate da un disimpegno del vertice politico cittadino impegnato in campagna elettorale. Successivamente, qualora eletto, il sindaco sarebbe destinato a un seggio in consiglio regionale e questo scriverebbe la parola fine all’esperienza di primo cittadino. Diventa quindi ancora più urgente immaginare un futuro per la nostra Città.

A destra invece si ravvisano eterne schermaglie, salti della quaglia nei quali i vecchi si professano nuovi e dopo aver causato i problemi che oggi denunciano, si candidano al fine di risolverli, oppure il grande classico, il ritorno all’antico in un infinito gioco dell’oca che spesso ha visto perdere solo la città.

Davanti a questa realtà quasi surreale, Onda Orange ha deciso di continuare nel proprio impegno senza defilarsi, non anteponendo interessi tattici al bene della città. L’impegno della compagine di Massimo Canale rimane quello di continuare a costruire, con il fare concreto e sulla base delle esperienze maturate, un’alternativa valida per la città di Reggio Calabria”.

E’ quanto si legge in una nota del movimento Onda Orange.