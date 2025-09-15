Gerace inaugura il nuovo anno scolastico con l’apertura del plesso Merici Azzuria

“Domani prende ufficialmente il via il nuovo anno scolastico per gli studenti e i bambini che frequenteranno i plessi scolastici del nostro territorio. Un appuntamento che, come ogni anno, segna l’inizio di un percorso educativo fondamentale per la crescita delle nuove generazioni. Ma quest’anno, l’emozione è doppia: si aprono le porte della nuova scuola dell’infanzia di Merici Azzuria, una struttura moderna, funzionale e pensata per accogliere i più piccoli in un ambiente sicuro, confortevole e stimolante.

L’inaugurazione del nuovo plesso rappresenta per noi un momento di grande orgoglio. È il coronamento di un progetto ambizioso, nato anni fa con l’obiettivo di offrire ai bambini di Gerace uno spazio educativo all’altezza delle loro esigenze. Un sogno che, per molti, sembrava irrealizzabile, ma che oggi diventa realtà grazie all’impegno, alla determinazione e alla volontà di guardare oltre le difficoltà.

La scuola dell’infanzia Merici Azzuria non è solo un edificio: è un simbolo concreto di progresso, di attenzione verso l’infanzia e di investimento nel futuro della nostra comunità. Siamo convinti che pensare ai bambini significhi pensare al domani, e che ogni gesto rivolto alla loro crescita sia un passo verso una società più consapevole, inclusiva e preparata.

Il nuovo plesso sarà certamente uno degli elementi trainanti per il futuro di Gerace, contribuendo a rafforzare il ruolo centrale dell’istruzione nel nostro territorio. Un augurio speciale va a tutti i bambini che inizieranno il loro percorso educativo in questa nuova struttura, ai loro genitori, e a tutto il corpo docente e ai collaboratori scolastici che, con passione e dedizione, rendono il nostro istituto comprensivo il fulcro vitale della formazione.

Con entusiasmo e fiducia, auguriamo a tutti un sereno e proficuo anno scolastico”.

E’ quanto si legge in un comunicato stampa di Salvatore Galluzzo, Antonio Multari e Francesco Rodi, consiglieri comunali del gruppo Rinnovamento Geracese.