“La realtà non è altro che un 'paesaggio nella nebbia': misterioso e tutto da scoprire” - Theo Anghelopoulos
HomeCalabriaReggio CalabriaMediterranean Wellness- L'Era degli Eroi 2025, gran finale tra emozioni e applausi...
CalabriaReggio Calabria

Mediterranean Wellness- L’Era degli Eroi 2025, gran finale tra emozioni e applausi all’Arena dello Stretto

La XIII edizione di Mediterranean Wellness – L’Era degli Eroi si è chiusa con una serata travolgente, che ha visto l’Arena dello Stretto gremita e vibrante di entusiasmo fino a tarda serata.

Il momento più atteso della serata è stato senza dubbio la finale di “Rhegium Revelation – Talenti in Scena”, introdotta e accompagnata dal ballerino e personaggio televisivo Mattia Zenzola, ospite d’eccezione proveniente dal programma Amici di Maria De Filippi. Tantissime le fan ad attenderlo, provenienti da tutto il sud Italia. La sua presenza ha scatenato applausi e cori da parte del pubblico, che ha accolto ogni suo ingresso con affetto.

Un altro momento che ha infiammato l’Arena è stata la presentazione delle squadre di volley della SportSpecialist SSD ARL Domotek Volley. Il pubblico ha riservato agli atleti un’accoglienza da veri campioni: cori, applausi e un tifo da stadio che ha trasformato la cerimonia in un’esperienza indimenticabile. La passione e il sostegno dei presenti hanno dimostrato quanto lo sport sia un collante straordinario per la comunità, uno strumento di crescita, capace di unire generazioni e comunità.

Tra gli applausi più intensi della serata, l’esibizione di Alessandro Falbo e Suamy Lourdes Violi, atleti dell’ASD Nuova Fata Morgana di Giuseppe Modafferi. I due giovani ballerini, già campioni regionali e finalisti a competizioni nazionali e internazionali, hanno portato sul palco i balli latinoamericani con tecnica, eleganza e passione, conquistando il pubblico con un’esibizione che resterà impressa nella memoria.

La serata ha visto anche la performance della cantante reggina Angelica Zina Cottone, già protagonista allo Zecchino d’Oro, che ha incantato con la sua interpretazione del brano “Credi in te”. Momento speciale anche con la special guest Caterina Fotia, atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Ritmica e medaglia d’oro, che ha portato il suo saluto e la sua testimonianza di impegno sportivo ai giovani presenti.

Particolarmente emozionante e sentito, la consegna del Premio Gilberto Perri, istituito in memoria del missionario fondatore di A.C.U. Azione Cristiana Umanitaria e ispiratore del Mediterranean Wellness. Il riconoscimento è stato conferito a Emmanuela Perri, figlia di Gilberto e presidente dell’Istituto per la Famiglia Nazionale ODV, per il suo impegno instancabile nel portare avanti i valori cristiani e la missione di sostegno alle famiglie, nel solco dell’esempio lasciato dal padre.

Dopo la consegna, è intervenuta Patrizia D’Aguì, sottolineando che tutto quello che viene fatto alla manifestazione è il frutto di volontari che operano giornalmente per amore di Gesù Cristo secondo l’esempio di Gilberto Perri. Un pensiero che ha suscitato commozione e applausi, ricordando a tutti il cuore autentico che muove la manifestazione: la dedizione di chi lavora con spirito di servizio e fede cristiana.

Anche quest’anno la Mediterranean Wellness si è confermata come uno spazio dove sport, spettacolo, cultura ed emozioni si fondono per celebrare i valori dell’inclusione, della partecipazione e del talento. Un punto di riferimento per la comunità reggina.

Con la proclamazione del vincitore di “Rhegium Revelation”, la consegna dei premi speciali e il calore di migliaia di persone accorse sul Lungomare Falcomatà, cala il sipario su un’edizione che ha superato ogni aspettativa.

Articolo PrecedenteRegionali, G. Nucera in campo con Forza Azzurri: “Giovani e infrastrutture le principali sfide in Calabria”
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Montalto, presentata la quarta edizione del Concorso Internazionale “Leoncavallo Dance Festival”

Screening mammografico, boom di adesioni nel distretto Esaro-Pollino

Avviata procedura di digitalizzazione delle cedole librarie. Franz Caruso: ” I genitori non dovranno anticipare alcuna somma di danaro”.

“Stati di Transizione. Cosenza centro storico”, evento conclusivo con l’Open Expo

Unical, conto alla rovescia per l’inaugurazione del 54esimo anno accademico

Regionali, G. Nucera in campo con Forza Azzurri: “Giovani e infrastrutture le principali sfide in Calabria”

Mendicino celebra Eugenio Gaudio a 100 anni dalla scomparsa: arte, memoria e filiera della seta nel cuore del Borgo

Regionali, Giannetta (FI): “”Tridico giustifica suoi disastri nei sondaggi e parla male della Calabria”

Crotone, approvato il progetto esecutivo per il rifacimento del vano scala della scuola “Codignola”

Rizziconi ricorda l’eccidio del 6 settembre 1943

Catanzaro ricorda la tragedia del Camping Le Giare

Festival delle Serre, Cerisano celebra la 31esima edizione con 20mila presenze

Bertucci (Giovani Comunisti): “Da Salvini propaganda, nessun fato concreto”

Coalizione Civica e Progressista: “Finanziamento porto di Paola? Bufala da campagna elettorale”

Notte Bianca a Cassano allo Ionio, il Comune: “Grande evento di comunità”

Straface contro i cinquestelle: “Calabresi ricordano ancora i loro disastri”

Piattaforme marine, anche la Cassazione dà ragione al Comune di Crotone: Eni dovrà pagare 3,4 milioni di Imu

Tridico al Pronto Soccorso di Reggio Calabria: “Situazione drammatica”

Regionali, Princi (FdI): “Dalla parte dei lavoratori per una Calabria che ascolta e agisce”

Sport, firmato protocollo d’intesa tra la Provincia di Cosenza e il CIP Calabria

Rosarno (RC), USB e Terra e Libertà sollecitano il Comune sul Regolamento per l’accoglienza

Ponte sullo Stretto, il ministro Salvini: “Entro ottobre partiranno i cantieri”

Tridico con Falcomatà a Reggio Calabria: “Trasferiremo alla Città metropolitana deleghe che le spettano”

Regionali, Salvini a Catanzaro: “Lega vuole essere primo partito in Calabria”

“Estate Florense 2025”, il bilancio della sindaca Succurro: “Successo strepitoso”

Saracena, via Roma interdetta al traffico per lavori di messa in sicurezza e riqualificazione urbana

Bruni (PD): “Chiarezza sulla rimozione del prefetto Piscitelli all’Asp di Vibo”

Elezioni regionali, il PD Calabria risponde a Occhiuto: “In 4 anni ha fatto più danni lui che le amministrazioni degli ultimi 40”

Catanzaro, Cena Strraordinaria 2025: provvedimenti sulla viabilità nel centro storico

Tropea accoglie la sesta edizione di “Ritmi del Sud”: musica popolare, identità e innovazione in un evento di rilievo nazionale e internazionale

Casa circondariale di Catanzaro fuori controllo: nuova aggressione a un agente penitenziario, l’allarme dell’USPP

Domenica il 1° Trofeo Città di Taverna

Centro Cuore del GOM: per la prima volta in Calabria innovativo intervento con impianto di defibrillatore cardiaco extravascolare

Turisti polacchi in Calabria: boom sulla Costa dei Gelsomini grazie a Ryanair e agli accordi con Katowice

“Imbroglio porta imbroglio” incanta il borgo di Vena di Maida sotto la luna rossa

Sta arrivando Laudomia 2025, il festival dei libri fra le statue del Mab a Cosenza. Si parte giovedì 11 settembre

SuperEnalotto: in Calabria centrati due “5” da oltre 63mila euro

La cerimonia di premiazione del Premio Nazionale Demetra “Irene Tripodi” giunto alla sua ottava edizione

Il consigliere regionale Muraca: “Solidarietà al sindaco Campisi e alla comunità di Ardore, colpito un luogo simbolo di crescita e aggregazione”

AEIT2025: ad Amantea una tavola rotonda sulle Comunità Energetiche Rinnovabili. Tecnologie, opportunità e sfide per lo sviluppo delle aree interne e il ruolo dell’Università...

Minaccia di morte la ex compagna, arrestato nel Crotonese

“La Taranta e il Mare”: grande festa al Parco Gaslini per celebrare la Bandiera Blu di Catanzaro

Il Sunsetland, all’Arena dello Stretto, accoglie la performance di Francesco Facchinetti (“Dj Francesco”). Oggi i local Dj Giustra & Lubrano

Pnrr, Palmisano (Ue) ‘Su Assistenza domiciliare integrata non lasciare sole le Regioni’

Garantire una presa in carico integrata dei pazienti oncologici, riducendo tempi di attesa e fenomeni di migrazione sanitaria: l’Asp di Crotone istituisce tre Gruppi...

Gregorio Iannotta candidato al Consiglio Regionale: “Capolista di Forza Azzurri per volontà del Presidente Occhiuto”

Cosenza – Atletica leggera: Jesse John, la nuova stella dei lanci calabresi

Incidente sulla strada statale 107 “Silana Crotonese”: traffico deviato

“Spomenik. Architettura di sublime memoria”: il 9 settembre incontro a Reggio Calabria

Reggio Calabria, nell’Arena dello Stretto si è svolta il “Mediterranean Wellness”. L’Agci Calabria in prima linea con il Presidente Francesco Raso

A Gioiosa Jonica il convegno “Dialogo sullo stato dell’Unione”. Cosa fa l’UE per la Cultura……”

Cittadinanza attiva a Gerace con l’App GREENGAGE – Webinar online 12 settembre 2025, ore 18:00

Massimo De Lorenzo protagonista di “A Palazzo con lo Scrittore”. A Tenuta Abbatia di Cortale successo per l’attore della serie cult Boris

Mendicino, il Sindaco denuncia l’insufficiente ripristino dell’erogazione idrica a Contrada Rosario

Sequestro di telefoni cellulari nel carcere di Cosenza: il plauso del Sindacato Uspp

Regionali, Campana: “Una Calabria diversa è possibile. Puntiamo su sanità pubblica, giustizia sociale e opportunità per i giovani”

Regionali: il sindaco di Palmi, Ranuccio, apre la sede e avvia la campagna elettorale

Orgoglio e gioia per il trionfo di Toni Servillo dal Magna Graecia Film Festival alla Mostra del Cinema di Venezia

Regionali: il sindaco di Bovalino, Maesano, si candida a sostegno di Tridico

Crollo a Sambiase, il Sindaco Murone chiarisce: “Ordinanza a tutela di tutti, massimo sostegno alle famiglie”

Abbandono dei medici cubani dall’ospedale di Paola, Giuliano e Nucci (UGL): “Segnale preoccupante, servono risposte strutturali per il rilancio della sanità pubblica”

Operazione Nostalgia, in 20 mila riempiono lo stadio “Granillo”: Reggio si ricorda quand’era grande

Regionali, Occhipinti (Udc): “La nostra lista nel collegio Sud è frutto di un serio lavoro di radicamento. Una squadra competente al servizio della Calabria...

Carabiniere ferito in intervento a Praia a Mare, Cardamone (Unarma): “Inaccettabile che lo Stato pretenda eroismo quotidiano in cambio di indifferenza”

Reggina, rigore dubbio ma niente alibi: prestazione inaccettabile, il CastrumFavara si impone 2-1

Incendio campo sportivo Ardore, Falcomatà: “Fatto grave, le istituzioni reagiscano contro chi tenta di generare buio”

Furti nelle chiese di Taurianova: gratitudine del vescovo Alberti all’Arma dei Carabinieri

Regionali: riapre il Laboratorio delle Idee di Gianpaolo Bevilacqua

Martedì il Gala dei Miracoli, ecco i premiati: Mammana e Bruni cittadini onorari

Al Rettore Leone e al professor Nardo il Premio Internazionale Bruno da Longobucco 2025

La Festa dell’Unità torna a Lamezia Terme: dibattiti, musica e solidarietà per Gaza. E oggi si parla di Sanità

Rende: avviso per presentare osservazioni al PAI

Buon test della Bim Bum Basket Rende, in attesa del campionato di serie B Interregionale

Dierre: i segnali sono più che positivi

Stasera lo spettacolo dell’eclissi sulla costa jonica reggina con gli esperti del Planetarium Pythagoras

Dora Mauro apre la campagna elettorale a Corigliano Rossano

Bocchigliero (Cs), l’Amministrazione Succurro riapre l’Ipsia

Verso il Laurignano Country Festival

i-Fest International Film Festival a Castrovillari: gli eventi fino al 14 settembre

Nasce a Lungro la Confraternita Enogastronomica delle “Shtridhëlat”, prima Confraternita in Italia riconosciuta dalla F.I.C.E. espressione di una minoranza etnica: quella arbëreshe

Ripulite e bonificate le piste ciclabili del parco fluviale. Franz Caruso: ” Plaudo al lavoro della cooperativa Semper Uno”

Furti sacrileghi nelle chiese di Taurianova, il sindaco Biasi ringrazia i Carabinieri

Scuole insicure, la Calabria maglia nera: a Crotone il Gravina riapre in locali inadeguati. Il vicepresidente nazionale di Confapi Francesco Napoli: “Istituzioni cieche e...

Regionali Calabria, senatrice Minasi: “Campagna elettorale al via con una squadra coesa e radicata”

In Calabria un tavolo interassociativo a difesa della scuola democratica

Cambio ai vertici della polizia di Paola: alla guida arriva Franco Cassano

Elezioni regionali Calabria, conferenza di presentazione delle tre liste di Forza Italia a Catanzaro

Sinistra e Libertà: “Ferro vero Presidente. Lasci il Viminale”

Cosenza, Biancamaria Rende con Tridico: “Sanità, giovani e futuro per la Calabria”

Regionali, il PD a sostegno di Tridico: “Nostre liste parlano la lingua della Calabria reale”

Riccio (UNARMA Calabria): “Il Maggiore Andrea D’Angelo lascia la Compagnia Carabinieri di Scalea, ma non è un addio”

Premio Solidarietà a Nicola Gratteri: il magistrato che parla ai giovani e coltiva cultura della legalità

Regionali Calabria: Francesca Impieri (Forza Italia) avvia la campagna elettorale con l’incontro di Belvedere Marittimo, con Roberto Occhiuto e i vertici di Forza Italia

Sarica (Lega) inaugura la segreteria in pieno centro a Reggio: “Vogliamo cambiare la città e la Calabria”

Armi clandestine e 50 chili di “botti” pericolosi in garage: un arresto a Cosenza

Giuseppe Zampogna, candidato al Consiglio regionale della Calabria nella lista Occhiuto Presidente

Carenza di farmaci e materiale sanitario nel P.O. Spoke di Locri: la forte denuncia e l’accorato appello dell’ex sindacalista UIL Nicola Simone

Depositata questa mattina la candidatura di Pasquale Tridico: con lui sei liste

La FP CGIL di Cosenza elogia l’intervento della polizia penitenziaria: “Professionalità e impegno nonostante le criticità”

Mandato professionale: i plus di un software gestionale per consulenti e commercialisti

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook