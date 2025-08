Siderno sempre più “Città che legge”: finanziato il progetto 2024

Siderno, sempre più “Città che legge“. È uscita da pochi minuti la graduatoria del bando “Città che legge 2024” con l’elenco dei 14 progetti finanziati dal Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura nella sezione 3, riservata ai comuni con popolazione da 15.001 a 50.000 abitanti. C’è un solo Comune calabrese, ed è Siderno, premiato per l’intero importo richiesto, pari a 27.300,00 euro, col quale saranno finanziate tutte le attività inserite nel progetto.

Un successo che si ripete, dopo che anche nel precedente triennio il progetto presentato dalla Città di Siderno venne interamente finanziato, e che premia l’impegno dell’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Mariateresa Fragomeni che ha sempre detto che «la cultura non rappresenta solo un ornamento della città, ma un vero e proprio pilastro del nostro progetto amministrativo», dell’intera squadra di governo cittadino e della parte gestionale, con particolare riferimento al Dirigente dell’Area alla e Rup Sergio Sciglitano, alla responsabile del settore Affari e Generali e Demografici Rosanna Lopresti e alla funzionaria dell’ufficio Cultura Alessandra Tuzza.

Quello finanziato – si legge in un comunicato stampa del Comune di Siderno – è un progetto pensato per incentivare la lettura tra adulti, giovani e bambini. L’iniziativa si estenderà per 12 mesi, con molteplici attività gratuite, tra cui Premi, festival, laboratori, spettacoli, lezioni magistrali e narrazioni. Coinvolgerà l’intero paese con 14 partner, per diffondere l’abitudine alla lettura come parte integrante della vita quotidiana. Intende riprendere delle azioni magistrali come il Festival dei Mondi Possibili e incentivare il Premio letterario città di Siderno. Sarà uno sforzo corale per favorire un “ecosistema” in cui la cultura e la creatività contribuiscono all’innovazione, alla crescita economica e dunque allo sviluppo territoriale. In tale ecosistema, i settori della cultura e della creatività devono dialogare con la società e la cittadinanza partendo dai sottoscrittori del nuovo Patto per la Lettura facendo tesoro delle best practice realizzate

La notizia costituisce il miglior viatico per la terza edizione di “Mondi Possibili” in programma il 6 e 7 agosto alla villa comunale e i cui contenuti sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa che ha avuto luogo questo pomeriggio nella sala del consiglio comunale, il cui video è visibile dal seguente link:

https://www.youtube.com/watch?v=LPFDlnDeZHU