Reggio Calabria, ok in Giunta all’accordo Comune-Regione: 500mila euro per il restyling del teatro “Cilea”

La Giunta comunale ha approvato lo schema di convenzione tra la Città di Reggio Calabria e il dipartimento “Istruzione e Pari Opportunità” – Settore “Cultura, Biblioteche, Musei, Teatri” della Regione Calabria per la realizzazione presso il teatro comunale “Francesco Cilea” dell’intervento “Teatro dei Capoluoghi” finanziato con risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027. L’accordo tra Comune e Regione prevede un contributo di 500mila euro e l’intera operazione, compresa la rendicontazione, dovrà essere conclusa entro il 31 dicembre 2026.

La proposta progettuale persegue due finalità primarie volte a restituire il dovuto decoro e la piena funzionalità a una struttura di particolare rilievo per la città: l’incremento del valore fruitivo del “Cilea” mediante l’introduzione e l’aggiornamento di dotazioni tecnologiche avanzate; l’adeguamento funzionale degli spazi e dei servizi in ottemperanza alle vigenti normative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per conformare la struttura alle più recenti disposizioni in materia di sicurezza antincendio e di abbattimento delle barriere architettoniche – si legge nella scheda intervento allegata alla proposta redatta dal servizio “U.p.i. ammodernamento reti idriche e fognarie, sistemi manutentivi ed erp” di cui è responsabile il dirigente Bruno Doldo – sono previsti interventi di riqualificazione strutturale ed estetica come il ripristino e la sostituzione di componenti soggetti a usura quali poltrone danneggiate in platea, pavimentazioni, tendaggi e altri elementi di arredo obsoleti. Sono inoltre previste opere di verniciatura di portoni e infissi e la tinteggiatura dei locali di servizio, di corridoi e altre aree ammalorate. Il potenziamento tecnologico e funzionale sarà invece attuato attraverso il miglioramento dell’impianto di illuminazione e dei leggii, la fornitura di sgabelli per l’orchestra e la sostituzione di sedute destinate al pubblico. Le azioni così sinteticamente descritte potranno comunque essere soggette a variazioni o modifiche nelle fasi progettuali successive, pur mantenendo invariate le categorie generali di lavori e forniture. Il livello di progettazione si attesta allo studio di fattibilità tecnico-economica garantendo così una valutazione preliminare approfondita della realizzabilità e dei costi.

«Si tratta di un progetto innovativo – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Falcomatà – basato su un approccio integrato che fonde riqualificazione estetica, adeguamento normativo e aggiornamento tecnologico. L’intervento ci consentirà di fare un restyling delle strutture presenti all’interno e di abbattere le barriere architettoniche. Dunque si continua a investire in cultura – ha concluso il primo cittadino – non solo sotto il profilo delle attività immateriali con gli eventi che stanno animando l’estate reggina, ma anche sulle infrastrutture culturali per arricchire l’esperienza di fruizione del pubblico e fornire agli operatori strumenti all’avanguardia».