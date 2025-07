Marta Deni vince la tappa di Miss Mondo Calabria a Taurianova

Si è svolta ieri sera la selezione ufficiale di Miss Mondo Calabria, il concorso di bellezza e talento più antico e prestigioso al mondo dove ha fatto tappa nella villa comunale “A. Fava” di Taurianova accolto da un pubblico delle grandi occasioni.

A rappresentarlo in esclusiva regionale la nota agenzia Andrea Cogliandro Eventi che sarà protagonista di una ricca stagione di impegni che si concluderà con la finale regionale di maggio 2026.

È stata la n° 15 Marta Deni, 22 anni di Cittanova (RC) alta 177 cm e studentessa universitaria prossima alla laurea in infermieristica a guadagnare il primo posto e aggiudicarsi così la fascia di finalista Regionale di Miss Mondo Calabria 2026.

Emozionatissima, intervistata subito dopo la vittoria commenta: “Vincere la selezione regionale di Miss Mondo Calabria è stato per me un momento davvero indescrivibile. Quando ho sentito il mio nome, ho provato un misto di stupore e gioia: ho dovuto assicurarmi di essere davvero io quel ‘numero 15’ annunciato dal presentatore, perché faticavo a crederci”.

Questa esperienza va ben oltre un semplice concorso di bellezza: per me è un percorso di crescita personale. Ogni tappa è un’occasione per mettermi alla prova, conoscermi meglio e condividere momenti unici con ragazze straordinarie e un’agenzia dietro le spalle ‘andreacogliandroeventi‘ sempre attenta a tutte le nostre esigenze. Amo tenermi attiva e coltivare le mie passioni. Lo sport è parte integrante della mia vita: pratico nuoto da anni e questo mi ha regalato tante soddisfazioni nel mondo delle gare, ma soprattutto mi ha insegnato disciplina, costanza e forza mentale — valori che mi guidano anche in questa nuova avventura. Un’altra parte importante della mia vita è il volontariato. Sono presidente della Consulta Giovani AVIS di Cittanova e mi impegno attivamente nella sensibilizzazione alla donazione del sangue. Credo profondamente nel valore del dono e nel potere delle piccole azioni quotidiane per fare la differenza – conclude la vincitrice.

Durante la gara le ragazze hanno sfilato in abiti casual, eleganti ed abiti da cerimonia, dove durante l’evento si sono intervallate esibizioni di ballo e canto.

“Un’altra serata fantastica di alta moda con il grande pubblico delle grandi occasioni che ha accolto le nostre bellissime miss – commenta il patron Regionale di Miss Mondo Calabria Andrea Cogliandro, faccio i complimenti a Marta per la vittoria, ringrazio l’amministrazione comunale di Taurianova e tutte le numerose ragazze che ogni giorno si uniscono a Miss Mondo e soprattutto a chi dietro le quinte, dal Make up artist e Hair Stylist anno lavorato per rendere unica una giornata così importante per questo prestigiosissimo concorso di bellezza, che, come dico sempre, è una grande e meravigliosa famiglia”.