Infrastrutture e trasporti, Minasi (Lega) a Falcomatà: “Unici a mortificare la Calabria sono stati i suoi colleghi di partito”

«Leggo esterrefatta le ultime dichiarazioni del Sindaco di Reggio, Giuseppe Falcomatà, in tema di Infrastrutture e Trasporti. Leggo e mi chiedo se davvero viva a Reggio e in Italia e se sia davvero informato su quello che riguarda la sua terra.

Credo che mai la Calabria abbia ricevuto attenzione e investimenti come con questo Governo, soprattutto nel campo della mobilità. Dunque l’unica riflessione che resta è che, ancora una volta, lui, come i suoi colleghi di partito, parlino negando la realtà e spargendo disinformazione per cercare, inutilmente, di ricostruire un consenso elettorale perso a causa della loro incapacità amministrativa. Incapacità che è sotto gli occhi di tutti».

Le Senatrice della Lega Tilde Minasi risponde duramente alle critiche del Sindaco reggino, che nelle scorse ore aveva parlato, in tema di Alta Velocità e SS106, di “una colpevole mortificazione per i territori del Sud della Calabria” che riceve “l’ennesimo schiaffo di un Governo incapace di sviluppare una visione e a cui manca il coraggio di scommettere sull’effettivo rilancio della nostra regione”, e di con un’Alta Velocità che si fermerebbe a Praia.

«Non so dove il Sindaco abbia letto questa notizia, assolutamente falsa. Il Ministro Salvini è stato chiarissimo anche in sede di incontri al Ministero: l’AV non solo dovrà arrivare fino a Reggio, ma dovrà seguire il trattato più rapido e diretto. Anche perché sarà Infrastruttura fondamentale di servizio al Ponte sullo Stretto. E se ancora non si parla di finanziamenti per il tratto finale, fino alla nostra città, è semplicemente perché la fase attuale è ancora di studio e progettazione, ma i fondi saranno reperiti non appena necessario con l’accordo di programma RFI.

Quanto alla SS106, negli ultimi tre anni sono stati stanziati 4 milardi di euro totali, senza contare i 30 milioni dati ad Anas per lo sviluppo proprio del progetto del tratto reggino.

Chi non si è mai occupato seriamente del nostro territorio è, piuttosto, il suo partito! I suoi colleghi del Pd e della sinistra, come l’ex Ministro De Micheli, che avevano cancellato la Calabria dalla loro agenda. La Ministra De Micheli, tanto per citare l’esempio più recente, in tema di ferrovie ha sperperato milioni di euro per uno studio di fattibilità inutile, che è servito forse a fare il favore a qualcuno anziché a investire seriamente sul territorio. E proprio lei, con riferimento alla 106, aveva sviluppato solo i progetti dei tratti calabresi più a nord. O Falcomatà ha la memoria corta?

Aggiungo anche gli interventi sulla Trasversale delle Serre, che proprio il nostro governo ha finalmente sbloccato, quelli per la galleria della Limina, e anche interventi un po’ più piccoli sul territorio, come lo svincolo di Malderiti e la rotatoria di Melito Porto Salvo, predisposti peraltro su mia diretta richiesta.

Forse – e chiudo – Falcomatà più che dagli avversari dovrebbe guardarsi dagli amici. Parlo d’altronde di fatti evidenti, non nascondibili e facilmente verificabili, dunque che difficilmente possono essere smentiti.

L’unica mortificazione, quindi, è di chi, pur di tirare acqua al proprio mulino, diffonde fake news. Non capendo che l’unico vero danno è per i proprio cittadini».