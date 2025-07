Marina di Gioiosa Ionica, Sindaco Prof. Rocco Femia: “Marina di Gioiosa, ‘Città del sorriso’ e capofila del turismo del futuro con il convegno Destinazione Italia”

Cresce l’attesa per il convegno nazionale “Destinazione Italia”, in programma il prossimo 28 luglio alle ore 19:30 presso la Sala Consiliare di Marina di Gioiosa Ionica. Un appuntamento cruciale che vedrà esperti del settore, rappresentanti istituzionali e operatori confrontarsi sui Sistemi Turistici di Destinazione e sul ruolo strategico del Manager di Destinazione, figure centrali per lo sviluppo turistico delineato dalla Legge Made in Italy. Il Prof. Rocco Femia, Sindaco di Marina di Gioiosa Ionica, che aprirà i lavori con i saluti istituzionali, sottolinea come “questo convegno non è solo un momento di dibattito, ma un catalizzatore per trasformare il potenziale della nostra città in concrete opportunità. Il turismo è il motore che può trainare la crescita economica e sociale della nostra comunità, creando occupazione e valorizzando il nostro inestimabile patrimonio. Le presenze dell’Unical e dell’Agenzia Nazionale del Turismo ENIT, testimoniano la serietà e l’ambizione del nostro progetto. Vogliamo che Marina di Gioiosa, sempre di più “città del sorriso”, sia capofila di un approccio strategico e integrato, e per farlo abbiamo bisogno delle competenze oltre che all’apporto e all’entusiasmo di tutti”.

Anche la Dott.ssa Rosella Logozzo, Assessore alle attività produttive e ai rapporti con i calabresi nel mondo, considera il convegno un punto di partenza per affrontare le tematiche future legate al turismo. “L’evento – ha dichiarato la Logozzo – rappresenta una tappa fondamentale per concretizzare il potenziale turistico di Marina di Gioiosa e dell’intera Vallata del Torbido. Invitiamo tutti i cittadini, gli operatori economici, le associazioni e quanti hanno a cuore lo sviluppo del nostro territorio a partecipare attivamente a questo convegno. Sarà un’occasione unica per comprendere come il turismo, se gestito con visione e innovazione attraverso i Sistemi Turistici di Destinazione e una programmazione ottimale, possa diventare la principale risorsa per Marina di Gioiosa e l’intera locride. Il nostro impegno è totale per intraprendere nuove iniziative che mettano al centro le nostre peculiarità e generino sviluppo reale”. Queste le parole della Dott.ssa Rosella Logozzo, consigliere comunale neo eletta di Marina di Gioiosa Ionica.

A pochi giorni dall’evento quindi, l’Amministrazione comunale rilancia l’invito alla partecipazione pubblica, sottolineando l’importanza di questo confronto per il futuro del territorio. Un dialogo sempre aperto con i cittadini, indispensabile per costruire insieme le basi per un futuro migliore.

Il convegno, con la presenza di Unical e Agenzia Nazionale del turismo, rappresenterà un momento costruttivo per l’intero territorio, offrendo una visione di un turismo nuovo, a forte impatto comunicativo e di contenuti. Marina di Gioiosa Ionica intende sviluppare una gestione turistica strategica e integrata, puntando a un forte impatto occupazionale tramite il modello Culturitalia CooltourItaly, eccellenza e unico nel suo genere”.