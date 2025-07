Reggio, “FUMO. Charles Bukowski e Alda Merini”: teatro sotto le stelle alla scalinata Giudecca

Il Circolo ARCI Samarcanda e l’Associazione Scalinata Monumentale di via Giudecca, in collaborazione con Akkademia Lab del Maestro Malaspina, presentano lo spettacolo teatrale “FUMO”, in programma per lunedì 5 agosto 2025, alle ore 21:00, nella suggestiva cornice di uno dei luoghi più iconici di Reggio Calabria, nel cuore del centro storico.



In scena gli attori Eleonora Lombardo e Federico Vadalà che, diretti da Antonio Malaspina, interpreteranno monologhi teatrali ispirati alla vita e all’opera di due tra gli autori più rappresentativi del Novecento: Charles Bukowski e Alda Merini.



“FUMO” è un viaggio attraverso parole intrise di verità, dolore e bellezza, tra frammenti autobiografici e visioni interiori, dagli abissi alla rinascita di questi giganti.

E proprio la rinascita è il filo conduttore che ha portato a questa nuova sinergia tra le due realtà associative.



Il Circolo ARCI Samarcanda è da anni attivo sul territorio ed impegnato nel recupero e nella valorizzazione dell’omonimo bene confiscato “Samarcanda” diventato negli anni attraverso il teatro, la musica, l’arte e l’impegno civile dei tanti soci e volontari attivi, luogo di incontro e partecipazione collettiva.



L’evento è reso possibile anche grazie all’Associazione Scalinata Monumentale, che da anni si spende per la tutela, la riqualificazione e la valorizzazione della storica scalinata – una delle “vie cannocchiale” – simbolo del centro storico e affaccio panoramico sullo Stretto. Attraverso azioni di cittadinanza attiva, manutenzione del verde e promozione culturale, l’associazione ha restituito alla Città uno spazio urbano ricco di storia e significato.



Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Vi aspettiamo il 5 agosto alle ore 21 in via Giudecca RC.