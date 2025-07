Caulonia (RC), installate le mini isole ecologiche nelle spiagge libere

Il Comune di Caulonia continua l’impegno in favore dell’educazione ambientale e sul rispetto del territorio anche in vacanza.

Nelle spiagge libere di Caulonia – si legge in un comunicato stampa dell’amministrazione comunale – sono arrivate le mini isole ecologiche, un’iniziativa concreta pensata dall’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Francesco Cagliuso, per sensibilizzare cittadini e turisti alla raccolta differenziata anche durante il periodo estivo.

Il progetto, fortemente voluto dall’amministrazione comunale in collaborazione con la società che gestisce il servizio di igiene urbana, mira a ridurre l’abbandono dei rifiuti e a favorire comportamenti responsabili in uno degli ambienti più fragili del nostro territorio: la costa.

Le mini isole ecologiche sono composte da contenitori separati per la plastica e metalli, carta, vetro, organico. Posizionate in punti strategici e facilmente accessibili delle spiagge libere, sono state progettate con materiali resistenti agli agenti atmosferici e dotate di una segnaletica chiara per facilitarne l’utilizzo.

«Il nostro obiettivo – spiega il Delegato all’Ambiente Lorenzo Commisso – è quello di trasformare le spiagge in luoghi non solo di relax, ma anche di educazione ambientale. La tutela dell’ambiente passa anche da piccoli gesti quotidiani, come separare correttamente i rifiuti».

L’invito dell’amministrazione è a collaborare tutti: «con senso civico e responsabilità, per mantenere pulite le nostre spiagge e rispettare l’ambiente che ci ospita».