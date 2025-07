“Desidero esprimere i miei più sentiti auguri di buon lavoro al nuovo Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, Giuseppe Borrelli.

Il Dott. Borrelli è Magistrato di grande esperienza e spessore che già in passato è stato in Calabria quale Procuratore Aggiunto di Catanzaro e da Reggio Calabria ripartirà il suo impegno contro la criminalità”. Lo afferma in una nota il consigliere regionale Giuseppe Mattiani.