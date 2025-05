Rocco Femia e “Cuore e Futuro”: “Vile attacco al futuro di Marina di Gioiosa. Ripristineremo il parco giochi”

La lista “Cuore e Futuro”, con il candidato a sindaco Rocco Femia e tutti i candidati a consigliere comunale, esprime la più ferma e sdegnata condanna per il vile e incomprensibile gesto doloso che, nella notte, ha distrutto lo storico parco giochi dedicato ai bambini della nostra comunità.

“Siamo – dichiara Femia a nome di tutti – profondamente addolorati e indignati per un atto così spregevole, che non colpisce solo un bene pubblico, ma ferisce il cuore della nostra comunità e, in particolare, i nostri bambini. Distruggere uno spazio di gioia e spensieratezza destinato ai più piccoli è un affronto inaccettabile all’intera cittadinanza, un gesto che tradisce una totale mancanza di rispetto e civiltà”.

Il gesto, che priva i bambini di un luogo essenziale per il loro gioco e la loro socialità, è percepito dalla lista “Cuore e Futuro” come un attacco al futuro stesso di Marina di Gioiosa Ionica.

“Ciò che è accaduto – affermano all’unisono i candidati a consigliere – è un simbolo amaro della trascuratezza e del degrado che si sono insinuati, ma non ci arrenderemo a questa violenza. Al contrario, rafforza la nostra determinazione a lavorare per una Marina di Gioiosa migliore e per una comunità sana”.

Per questo, la lista “Cuore e Futuro” lancia un impegno solenne: se eletti, il ripristino del parco giochi sarà il primo, concreto atto della nostra amministrazione. “Vogliamo – conclude Rocco Femia – che sia un segnale forte e inequivocabile: la nostra comunità non si piega di fronte alla violenza e al vandalismo. Per dimostrare il nostro impegno concreto e l’amore per Marina, oltre all’azione amministrativa, tutti i consiglieri eletti di ‘Cuore e Futuro’ e io stesso ci impegneremo da amministratori a contribuire economicamente in prima persona per la ricostruzione di questo spazio così importante per i nostri bambini. Sarà un gesto simbolico, ma forte, per dimostrare che siamo pronti a prenderci cura della nostra città non solo con le parole, ma con i fatti”.