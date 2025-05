Il sindaco Falcomatà al Congresso della ‘Società italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica’: “Bene focus sulle strategie di sanità pubblica e medicina territoriale”

Il Sindaco Giuseppe Falcomatà ha partecipato ai lavori della XXXIII^ edizione del Congresso Interregionale Siculo-Calabro della Società italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (S.It.I.), facendo gli onori di casa nella suggestiva cornice del Teatro ‘F. Cilea’: “Lieti di accogliere dopo quasi vent’anni un momento congressuale che pone al centro del suo focus la salute pubblica e il benessere delle nostre comunità”.

“Temi di stringente attualità – ha sottolineato il Sindaco – come quelli legati alle strategie di sanità pubblica e di medicina territoriale, ai piani di vaccinazione e immunizzazione, agli screening oncologici e alla sicurezza nutrizionale, ci ricordano quanto la sanità pubblica abbia il potere di incidere sulla qualità della nostra vita. E pertanto, ben vengano, iniziative di questo calibro, dal respiro interregionale, che approfondiscono ed esamino definizioni innovative per la tutela della salute, in grado di concepire e realizzare nuovi modelli organizzativi per l’assistenza territoriale, di cui, una regione come la nostra, ne ha fortemente ed irrimediabilmente bisogno”.