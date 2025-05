Il progetto di Telemedicina in carcere dell’Asp di Reggio Calabria tra i finalisti a Milano del Premio Innovazione Digitale in Sanità

Il 22 maggio 2025, durante il convegno “Sanità digitale: i germogli della trasformazione” organizzato dall’Osservatorio Sanità Digitale del Politecnico di Milano, saranno annunciati i vincitori del Premio Innovazione Digitale in Sanità. Questo riconoscimento celebra le eccellenze italiane che hanno saputo integrare soluzioni digitali per migliorare l’assistenza sanitaria. Tra i progetti finalisti, il progetto “TELEMED_OLTRELEMURA”, dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, destinato alla medicina penitenziaria.

Telemedicina e assistenza territoriale: i progetti finalisti

Azienda Unità Sanitaria Locale Reggio-Emilia – “Cartella Clinica Informatizzata Territoriale” La nuova cartella clinica informatizzata permette a tutti i professionisti di consultare in modo integrato i dati di cura del paziente, dalla fase di ricovero all’assistenza domiciliare. Tra gennaio e aprile 2025, sono stati gestiti 7.500 pazienti, erogate circa 73.000 prestazioni a domicilio e compilate oltre 18.000 schede, con dati aggiornati in tempo reale inviati al Fascicolo Sanitario Elettronico. È prevista un’estensione progressiva della cartella verso gli enti esterni sociosanitari.

Azienda Sociosanitaria Ligure 4 – “Integrazione ospedale-territorio: dalla teoria alla pratica” Questo progetto riorganizza i percorsi assistenziali basandosi su un modello di presa in carico integrata, creando una rete coordinata tra ospedale, territorio e domicilio. Sono stati definiti protocolli per teleconsulto, televisita, telemonitoraggio e teleconsulenza. Dal giugno 2024, la Centrale Operativa Territoriale ha gestito 20.000 richieste, coinvolgendo 90 medici di medicina generale e riducendo del 40% le prescrizioni di visite specialistiche in dermatologia.

Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno – “Cooperazione Interterritoriale in area sisma” Il progetto mira a sviluppare un sistema di telemedicina su tutto il territorio provinciale, offrendo servizi di telerefertazione e telemonitoraggio in diverse discipline mediche. Una piattaforma protetta consente l’accesso a pazienti, medici di medicina generale, infermieri di comunità, assistenti sociali e specialisti. A maggio, l’esperienza pilota è stata estesa a 22 comuni, con l’attivazione del progetto presso 3 Punti Salute e una copertura graduale fino a 30 comuni.

Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria – “TELEMED_OLTRELEMURA” Questo progetto introduce un modello organizzativo innovativo per la medicina penitenziaria, implementando una piattaforma di telemedicina che consente esami ematochimici, ECG, radiografie refertate da remoto e televisite, soprattutto in ambito psichiatrico. Tra maggio e dicembre 2024, sono state effettuate 390 attività di teleconsulto e televisita e 600 di telemonitoraggio, con una riduzione del 50% dei trasferimenti di detenuti al pronto soccorso. L’estensione del servizio agli altri istituti penitenziari è prevista entro giugno 2025.

Soluzioni digitali a supporto dei processi clinici: i progetti finalisti

Azienda Regionale della Salute della Regione Sardegna – “Cartella Clinica Elettronica Regionale della Sardegna (CCERS)”

Il progetto prevede la digitalizzazione uniforme dei processi sanitari attraverso la Cartella Clinica Elettronica per ricoveri e ambulatori, un sistema di supporto alle decisioni cliniche, un repository di dati clinici, un sistema di messaggistica istantanea, meeting multidisciplinari e gestione dei posti letto. Da gennaio ad aprile 2025, sono state attivate circa 7.400 cartelle e oltre 11.800 prescrizioni di terapie informatizzate. Sono in fase avanzata le attività per estendere la CCERS alle restanti strutture ospedaliere e territoriali della regione.

Azienda Zero della Regione Veneto – “Sistema Informativo Integrato per i Laboratori di Anatomia Patologica”

Questo progetto ha sviluppato una piattaforma regionale per la gestione delle anatomie patologiche, consentendo l’archiviazione e la visualizzazione delle immagini dei vetrini virtualizzati. Fino a febbraio 2025, il sistema ha generato oltre 330.000 referti, 2 milioni di vetrini e rilevato oltre 3.300 non conformità. È previsto lo sviluppo di un cruscotto di indicatori per confrontare i processi tradizionali con quelli digitali e valutare l’impatto della digitalizzazione.