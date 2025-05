L’Associazione “… In Cammino” compie 10 anni: festa a Reggio Calabria tra sfilate di Fiat 500, concerto e maccheroni

Dieci anni di impegno, comunità e condivisione. L’Associazione “In Cammino” celebra un importante traguardo: dieci anni di attività al servizio del territorio e della cittadinanza. L’Associazione, nata appunto nel 2015, negli anni ha saputo farsi apprezzare centrando l’obiettivo: riunire la comunità. Per l’occasione, la stessa ha organizzato un’interessante giornata di festa che si terrà Domenica 18 Maggio 2025, presso il Bivio Trumbacà – Bovetto (Croce Valanidi), aperta a tutta la cittadinanza e con ingresso gratuito. L’appuntamento è pensato per coinvolgere tutte le generazioni, con un ricco programma di eventi che si snoderanno nel corso del pomeriggio e della serata. L’Associazione festeggerà, insieme alla comunità e ai presenti, lo storico decimo compleanno.

Il programma della giornata:

Ore 16:30 – Apertura dei festeggiamenti con il raduno di Fiat 500, a cura del Fiat 500 Club Italia – Coordinamento di Reggio Calabria, seguito da una suggestiva sfilata di auto per le principali vie del paese.

Ore 18:00 – Spazio ai più piccoli con giochi e animazione, curati dall’Associazione Antigone – Osservatorio sulla ‘ndrangheta, per un momento di divertimento e socialità in totale sicurezza.

Ore 21:00 – Serata in musica con il concerto live dei Briganti Italiani, per ballare e cantare insieme in un clima di festa.

Durante la serata, non mancherà l’aspetto conviviale: maccheroni per tutti in un momento di convivialità che rappresenta l’anima della comunità.

L’Associazione invita amici, sostenitori e tutta la cittadinanza a partecipare per “soffiare insieme le 10 candeline” di una storia fatta di persone, progetti e presenza attiva nel territorio.