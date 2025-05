“Inventiamo una banconota”, la classe V A dell’IC “Radice Alighieri” premiata alla Banca d’Italia di Reggio Calabria

Si è svolta presso la filiale della Banca d’Italia di Reggio Calabria, la premiazione del concorso “Inventiamo una banconota” che, quest’anno ha avuto come tema: “Realizzare i propri sogni, investire su sé stessi: l’economia al servizio dei giovani”. Protagonisti i giovani alunni della classe V A della Scuola Primaria di Catona Centro dell’IC “Radice Alighieri” che hanno realizzato un bozzetto che ha permesso loro di superare la fase interregionale e sognare di approdare a Roma a quella nazionale. Gli allievi, supportati dalle docenti Fortunella Tramontana, Maria Labate e dall’insegnante Rocco Malara hanno lanciato un chiaro messaggio alle nuove generazioni: investire oggi, sia in termini di risorse economiche che di competenze, stimola a pensare al futuro con ottimismo incoraggiando al risparmio e all’investimento per raggiungere i propri obiettivi.

Nel bozzetto, infatti, si è voluta dare un’interpretazione simbolica e visivamente ricca dal tema ” Componi il tuo futuro…non farlo volare via”. La giovane ragazza, in un’atmosfera ricca di elementi simbolici, tiene in mano dei palloncini con parole chiave come opportunità, libertà, competenza, cambiamento per la realizzazione dei suoi sogni. Soddisfazione per il successo ottenuto è stata espressa dalla Dirigente scolastica, Simona Sapone.