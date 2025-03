Potere al Popolo Reggio Calabria: “No alla piazza dell’europeismo bellicista, sì a una mobilitazione per la pace e la giustizia sociale”

“Mentre il 15 marzo si terrà la cosiddetta “Piazza per l’Europa”, Potere al Popolo sceglie di non aderire a un’iniziativa che, dietro una generica retorica europeista, cela il sostegno a

un’Unione Europea sempre più subalterna alla NATO e ai suoi progetti di riarmo e guerra.

Questa manifestazione non pone alcuna critica seria al ruolo geopolitico dell’UE, né al suo

allineamento con la strategia bellicista euro-atlantica, che alimenta conflitti e insegue una

logica di potenza anziché una vera politica di pace. Non possiamo condividere una piazza

che tace sul genocidio in Palestina, che non mette in discussione il riarmo europeo e che

lascia spazio a chi, nel centrosinistra, ha sempre appoggiato la corsa alla guerra e le

politiche di austerità.

Per queste ragioni, anche da Reggio Calabria scegliamo un’altra piazza! Il 15 marzo saremo

a Piazza Barberini, a Roma, per una manifestazione che rifiuta la guerra e il riarmo, che si

batte per la smilitarizzazione dell’UE e per un’alternativa politica basata su cooperazione,

giustizia sociale e autodeterminazione dei popoli.

Lanciamo un appello per un confronto tra le realtà reggine che non accettano il ReArm che vede dirottare i soldi necessari per i nostri bisogni verso armi e guerre, e per un alternativa al partito della guerra che sta al governo, ma che non trova forte e compatta opposizione in quello del centro-sinistra, finta e falsa opposizione in Italia ma leali alleati in Europa.

La vera lotta per un’Europa dei popoli, solidale e libera dalle logiche di guerra, si costruisce

nelle strade con coerenza e determinazione!”.