Reggio, l’appello della parrocchia San Nicola e Santa Maria della Neve: “Restituire vita alla fiumara del Calopinace”

Don Giovanni Gattuso, parroco della Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve di Cannavò in Reggio Calabria, insieme alla Commissione Pastorale Parrocchiale della Custodia del Creato, ha inviato una lettera a diverse istituzioni locali e regionali, tra cui la Città Metropolitana di Reggio Calabria, il Comune di Reggio Calabria, la Regione Calabria, l’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Calabria, e per conoscenza alla Prefettura di Reggio Calabria e al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, per chiedere un intervento urgente di bonifica, messa in sicurezza e valorizzazione della fiumara del Calopinace, che attraversa le zone di Riparo e Cannavò.

“Il territorio in oggetto presenta una situazione di degrado ambientale, con la presenza di canneti, sterpaglie e rifiuti abbandonati lungo il corso della fiumara. Oltre a compromettere l’aspetto naturale del paesaggio, queste condizioni aumentano il rischio di incendi in estate e potrebbero influire sul regolare deflusso delle acque, soprattutto in caso di piogge intense. Si ricorda che in passato, un’esondazione della fiumara ha causato danni ingenti alle abitazioni circostanti, mettendo a rischio la sicurezza dei residenti. Sebbene tali eventi non si siano ripetuti con la stessa gravità, la memoria di quei danni rende urgente l’intervento per prevenire ulteriori rischi”.

Don Giovanni Gattuso e la Commissione Pastorale Parrocchiale della Custodia del Creato sottolineano che “un’azione tempestiva per la pulizia e la messa in sicurezza della fiumara è necessaria non solo per tutelare la sicurezza della comunità, ma anche per valorizzare quest’area tanto preziosa dal punto di vista naturale e storico. La fiumara del Calopinace è una risorsa che può diventare un punto di forza per la comunità locale, migliorando la qualità della vita e offrendo opportunità di sviluppo sostenibile”.