Museo del Mare avanti tutta: dopo la firma del contratto a palazzo San Giorgio, la consegna ufficiale delle aree di cantiere alla Cobar S.p.A.

«Reggio Calabria si prepara a scrivere una nuova pagina della sua storia. Con la consegna ufficiale delle aree di cantiere alla Cobar S.p.A., impresa aggiudicataria dell’appalto, prende concretamente il via la realizzazione del Museo del Mare, un’opera destinata a ridefinire l’identità della città e a proiettarla nel panorama culturale e turistico internazionale».

Con queste parole l’Assessore Carmelo Romeo, con la delega alla realizzazione della grandiosa opera immaginata e progettata dall’archistar Zaha Hadid, sancisce la firma a palazzo con la ditta Cobar S.p.A. dei lavori di realizzazione del Museo del Mare e la consegna del cantiere. Nel salone dei Lampadari “Italo Falcomatà”, oltre all’Assessore Romeo c’erano Mauro Cuocci per Cobar Spa, Filippo Innocenti per lo studio di progettazione di Zaha Hadid, il direttore dei lavori Giovanni Artuso, il rup Bruno Doldo e l’Assessore alle Grandi opere Franco Costantino.

«Un sogno che diventa realtà – ha chiarito l’Assessore Romeo – nonostante lo scetticismo di chi pensava che questo giorno non sarebbe mai arrivato. Grazie all’impegno costante di tantissimi professionisti interni all’Amministrazione comunale e al lavoro incessante del sindaco Giuseppe Falcomatà, Reggio Calabria dimostra che le grandi sfide si possono vincere, con determinazione, visione e capacità amministrativa».

Come ha precisato l’esponente della Giunta: «Un’opera di 120 milioni di euro, inserita tra i 14 attrattori culturali per circa 60 milioni di euro, mentre i restanti 60 milioni sono stati investiti per scelta dell’Amministrazione Falcomatà grazie ai fondi Pn Metro Plus. Progettato dallo studio Zaha Hadid, il Museo del Mare sarà molto più di un semplice spazio espositivo: sarà un luogo iconico, in cui architettura, cultura, ricerca scientifica e turismo si fonderanno in un’esperienza unica. Il suo design, ispirato alle onde del mare e al legame millenario tra Reggio Calabria e il Mediterraneo, segnerà un nuovo punto di riferimento per la città, non solo dal punto di vista estetico e urbanistico, ma anche economico e occupazionale».

«L’investimento in questa opera segna un passo decisivo nella trasformazione del Waterfront, contribuendo a rendere la nostra città un polo attrattivo per visitatori e studiosi da tutto il mondo – ha concluso l’Assessore Romeo – Il Museo del Mare non sarà solo un simbolo di rinascita, ma un volano di sviluppo per l’intero territorio, in grado di generare opportunità lavorative, promuovere la ricerca e valorizzare il nostro patrimonio naturale e culturale. Celebriamo un risultato che appartiene a tutta la città, un traguardo che è solo l’inizio di un percorso che vedrà Reggio Calabria protagonista di un futuro di crescita e innovazione».