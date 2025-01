Villa San Giovanni (RC): al via il progetto “Rinascita Villese”

Lunedì 13 gennaio 2025 presso la sede ” Città in movimento” si è dato il via al progetto “Rinascita Villese” , diretto dall imprenditrice Maria Idone in collaborazione con Carmela Cambareri e Milena Stracuzza .

Uomini e donne di buona volontà si riuniranno ogni lunedì dalle 9.30 alle 12.00 e mercoledì dalle15.00 alle 19.00 in laboratori creativi con lo scopo di trasformare la città in un attrazione turistica, realizzando strutture con materiali di riciclo .

Secondo i dati del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ogni anno attraversano lo Stretto di Messina: 10 milioni di passeggeri, circa 1,8 milioni di automobili; circa 800.000 veicoli merci pesanti (camion).

L’idea è quella di attrarre i turisti e farli sostare per visitare la città anche per qualche ora prima dell’ imbarco.

Questo sicuramente aiuterà l’economia cittadina e le attività commerciali .

Villa San Giovanni ha molto da far conoscere a partire dai prodotti tipici, dall’ arte che fa della città un museo a cielo aperto al panorama mozzafiato.

Il progetto nonostante sia ambizioso ha incontrato la partecipazione di moltissimi cittadini di ogni fascia d’ età, felici di farne parte , il più anziano ha la veneranda età di 96 anni.

Moltissimi giovani e tantissimi pensionati hanno accettato di unirsi a noi mettendo le loro conoscenze a disposizione della collettività e del progetto, un modo per socializzare e stare insieme.