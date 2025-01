Rendiconto 2024, Romeo: “Il comune di Reggio esempio di buona prassi nell’utilizzo dei fondi europei”

Nel corso della rendicontazione delle attività relative all’anno 2024 dell’Amministrazione Falcomatà, uno dei risultati più significativi riguarda il successo nella gestione dei fondi europei. Un esempio di eccellenza nella gestione di queste risorse è il Comune di Reggio Calabria, che ha raggiunto risultati straordinari nell’attuazione delle politiche europee.

Come sottolineato dall’Assessore alla Programmazione, Carmelo Romeo, «Il Comune è pienamente allineato con le tempistiche di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e questa coerenza viene costantemente monitorata per garantire il rispetto dei vincoli imposti dal Governo e dall’Unione Europea. L’efficienza amministrativa e la puntualità con cui vengono rispettati i programmi sono indicatori di un processo virtuoso che valorizza appieno le risorse destinate allo sviluppo. Sono 58 i progetti in corso, con un finanziamento complessivo di 234.712.505,77 euro. Tutti i progetti legati al PNRR stanno procedendo secondo le tempistiche stabilite. Voglio ringraziare i nostri uffici per l’eccellente lavoro svolto, nonché la cabina di regia presieduta dalla Prefettura, che monitora l’andamento delle opere».

Un ulteriore traguardo importante riguarda la programmazione del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane (PON Metro) 2014-2020, con il raggiungimento di un risultato eccezionale: l’89% delle risorse assegnate è già stato correttamente rendicontato. «Questo risultato – come affermato dallo stesso Romeo – evidenzia la capacità del Comune di gestire risorse significative in modo trasparente ed efficace, con una pianificazione che ha portato a una spesa ottimizzata e a un impatto concreto sul territorio. E mostra l’efficienza dei nostri uffici e la visione dell’Amministrazione nel saper spendere al meglio le risorse europee in tutti i settori. Questo ci ha permesso di investire su welfare, ambiente e numerose altre iniziative».

L’obiettivo ora è proseguire su questa strada anche con il nuovo ciclo di finanziamenti 2021-2027, rappresentato dai fondi PN Plus. Già da agosto dello scorso anno, sono stati approvati interventi per un valore di circa 190 milioni di euro, segno che il Comune ha saputo costruire solide basi per l’attuazione dei progetti anche nel nuovo periodo di programmazione.

«L’obiettivo di crescita – ha aggiunto Romeo – è fortemente legato al PN Plus, il finanziamento più consistente che l’Amministrazione ha ricevuto. È stato assegnato a Reggio Calabria lo scorso agosto, dopo mesi di confronti con l’Agenzia per la Coesione, che hanno portato all’ammissione di tutte le schede presentate. Abbiamo già avviato la spesa su questo programma dal mese di agosto, con molte attività in corso, come i bandi per asili nido, assistenti educativi, distretti culturali e iniziative volte a valorizzare il nostro patrimonio artistico, culturale e storico. Siamo partiti con il piede giusto, e ora ci impegniamo affinché queste risorse abbiano ricadute concrete sul territorio».

«È intenzione dell’Amministrazione proseguire su questa strada, sfruttando al meglio le assegnazioni dei fondi, grazie alla professionalità maturata negli anni all’interno degli uffici, e garantendo un monitoraggio costante sull’avanzamento dei progetti, in modo da completare le opere senza dover restituire fondi a Bruxelles.

Questi risultati – ha concluso l’Assessore – non solo confermano l’efficienza nella gestione dei fondi europei, ma pongono Reggio Calabria come esempio di buona prassi, con un approccio strategico che promuove lo sviluppo e la modernizzazione delle infrastrutture e dei servizi pubblici a beneficio dell’intera collettività».