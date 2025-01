Reggio,la maggioranza: “Centrodestra reggino ormai ostaggio di Ripepi. ‘Stalking’ politico nei confronti del sindaco”

«La destra reggina è evidentemente ormai ostaggio del consigliere Massimo Ripepi, che i colleghi di opposizione sembrano aver eletto a loro portavoce pur essendo il referente locale di un partito, Alternativa Popolare, il cui leader, Stefano Bandecchi, ha dichiarato “chiusa” l’esperienza con il centrodestra. Ora delle due l’una: o Ripepi rinnega il suo mentore ternano, oppure prende in giro i suoi compagni di banco, che continuano a farsi trascinare in un degradante copione da avanspettacolo in cui si arriva addirittura a “monitorare” i movimenti del primo cittadino Falcomatà mentre è impegnato, come ogni giorno, nei suoi doveri di sindaco». E’ quanto affermano in una nota i consiglieri comunali di maggioranza a Palazzo Alvaro.

«Ci sarebbe da ridere, se non si trattasse di una vicenda molto seria: ancora oggi su una questione delicata come quella riguardante il mercato di Piazza del Popolo (sospeso dalla Giunta comunale per ripristinare legalità e decoro in un luogo simbolo della città), il centrodestra, palesemente a corto di idee, continua a strumentalizzare gli ambulanti dipingendo il sindaco e l’Amministrazione come tiranni che affamano il popolo per chissà quali inconfessabili interessi».

«Disconoscendo il valore e il senso delle Istituzioni e ciò che comporta rappresentarle – prosegue la maggioranza – Ripepi e i suoi seguaci del centrodestra continuano insomma a portare avanti un’azione di “stalking” politico nei confronti del primo cittadino, aggiungendo ogni volta nuove e più fantasmagoriche dissertazioni. La trovata del giorno è tirare in ballo addirittura i valori della democrazia per giustificare becere strumentalizzazioni finalizzate al proprio tornaconto elettorale. Uno spettacolo indecoroso. Un atteggiamento sterile, strumentale, privo di alcun contenuto e fuori da ogni logica politica ed istituzionale».

«Invece che ostinarsi a cercare di avvelenare i pozzi, sarebbe auspicabile che i consiglieri del centrodestra si interrogassero sul proprio ruolo e su quello del loro condottiero – conclude la nota – cosa hanno fatto negli ultimi anni per la città, a parte infangarne quotidianamente l’immagine?».