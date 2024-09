Reggio, il sindaco Falcomatà tra portatori della Vara della Madonna della Consolazione durante la processione del martedì: “Momento emozionante che mi onora tantissimo”

Il primo cittadino si è unito ai portatori del quadro della Santa Patrona che nella giornata di chiusura della festa ha percorso le vie del centro cittadino.

Al termine della tradizionale processione del martedì, quando il Quadro della Santa Patrona di Reggio Calabria, la Madonna della Consolazione, sfila per le vie del centro condotta in spalla dai portatori per salutare la città, il sindaco Giuseppe Falcomatà ha parlato di «un momento estremamente emozionante».