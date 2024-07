Plastic Free: a Saline Joniche la prossima tappa per l’ambiente il 27 luglio

È tutto pronto per un altro evento Plastic Free in questa calda estate reggina. I volontari dell’associazione sono pronti a tornare in azione per un nuovo evento di pulizia e sensibilizzazione che, questa volta, farà tappa sulla spiaggia di Saline Joniche.

Uno degli ultimi eventi di questa estate per prendersi cura del mare, prima di dedicarsi alle vacanze con uno sguardo più consapevole e responsabile nei confronti della natura e dell’ecosistema marino.

A Saline, sabato 27 luglio, i volontari in maglia blu si riuniranno insieme a Exodus e ai ragazzi del progetto SAI di Montebello Jonico per la pulizia del tratto di spiaggia nei pressi del Lido “Il Veliero”.

L’appuntamento è alle ore 08:00 al Parco del Mare (vicino al Lido “Il Veliero”) a Saline Joniche.

L’evento durerà circa un paio d’ore e sarà aperto a chiunque voglia dare una mano ai volontari, senza limiti di età.

Tutto l’occorrente sarà fornito dalle associazioni, ma si consiglia di portare con sè dei guanti da lavoro resistenti, una borraccia con l’acqua e un cappellino per proteggersi dal sole.

Per partecipare, l’iscrizione è obbligatoria e gratuita al link: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/8577/27-lug-montebello-jonico

L’evento è autorizzato dal Comune di Montebello Jonico.