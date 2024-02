Forza Italia giovani si riorganizza: Giuseppe Camera nuovo Coordinatore di Reggio Calabria

Cambio ai vertici di Forza Italia giovani, nell’ ottica della riorganizzazione totale del partito voluta dal nuovo coordinatore regionale Francesco Cannizzaro: Giuseppe Camera, 26 anni, avvocato reggino, è il nuovo coordinatore Forza Italia giovani di Reggio Calabria.

Già vice coordinatore vicario del movimento giovanile, ancor prima rappresentante degli studenti dell’ Università Mediterranea, Camera milita da anni nel partito Forza Italia giovani, promuovendo con entusiasmo e voglia di crescere tutte le iniziative organizzate dal movimento giovanile.

Entusiasta per la nuova nomina il suo precedessore, Federico Milia, da pochi mesi alla guida del coordinamento giovanile regionale del partito forzista: “Non potrei essere più felice di così: dopo 7 anni di lavoro alla guida del coordinamento cittadino di FI, che ormai è parte integrante della mia vita, lasciare il timone a Giuseppe, che ha costruito insieme a me questo meraviglioso gruppo, significa avere la certezza di lasciare la nave in mani esperte e sicure. In questi anni, anche grazie alla sua abnegazione, abbiamo raggiunto risultati straordinari: abbiamo ancora tanta strada da fare, sarò al suo fianco per percorrerla assieme”.

Il nuovo coordinatore Giuseppe Camera non nasconde l’emozione per il nuovo incarico “Desidero esprimere la mia profonda gratitudine nei confronti dell’amico Federico Milia e dell’On.le Francesco Cannizzaro per la fiducia riposta. È per me motivo di orgoglio e grande soddisfazione, quale coordinatore di FIG Reggio Calabria, proseguire lo straordinario lavoro portato avanti fin qui da Federico e tutti i ragazzi del movimento: un movimento che ad oggi, per numeri ed attivismo, rappresenta senza dubbio un unicum nell’ambito della politica giovanile. Forti dell’esperienza di questo fantastico percorso, sono convinto che l’entusiasmo che ci ha animato in questi anni sarà ancora il motore per affrontare le sfide future della nostra Città” conclude Camera.