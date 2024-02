Progetti eTwinning dell’Einaudi-Alvaro: gemellaggio tra Palmi, Granada e Iraklio

Tra i progetti eTwinning attivati quest’anno dagli studenti dell’Einaudi-Alvaro di Palmi ce n’è anche uno dedicato all’educazione alimentare e agli stili di vita funzionali alla salute e al benessere, a partire dal cibo e dalla cucina.

“You are what you eat” è stato portato avanti dagli studenti delle classi 4BL e 4AL del Liceo Linguistico, grazie al lavoro della coordinatrice dei progetti Erasmus di istituto prof.ssa Ester Mura, delle referenti eTwinning prof.sse Serena Stilo e Amelia Cugliandro, del tutor didattico prof.ssa Carmela Sgrò. Il progetto ha visto il gemellaggio delle classi della scuola pianigiana con l’IES “Miguel Cervantes” di Granada.

Un altro progetto, incentrato sull’intelligenza emotiva e l’educazione affettiva, intitolato “From emotions to feelings” ha visto gemellata la 4AS dell’indirizzo Scienze Umane dell’Alvaro con il 4th Lyceum of Iraklio, località nei pressi di Atene. Tutor didattico di quest’ultimo progetto è il prof. Fabio Domenico Palumbo. Gli studenti della 4AS hanno lavorato insieme ai pari età greci sul riconoscimento, l’espressione e la gestione delle emozioni.

Si tratta di opportunità che coniugano la didattica interdisciplinare, le competenze linguistiche e digitali, le soft skills e l’intercultura.

Gli studenti dell’Alvaro avranno infatti la possibilità, con i progetti di mobilità europea, di passare un periodo a Granada e a Iraklio conoscendo la realtà scolastica di quei paesi e socializzando con i loro coetanei spagnoli e greci. Allo stesso modo, gli studenti stranieri potranno visitare la scuola palmese nel corso di quest’anno solare.