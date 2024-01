Gli auguri di Don Giovanni Zampaglione: “Sono 110. Buon compleanno Reggina”

“Sono…110!!! BUON COMPLEANNO cara Reggina!!! In questi anni ho “calpestato” tantissime volte l’erba del S.Agata e del Granillo. Al S.Agata ho conosciuto tutta la trafila dei ragazzi ove ho avuto la gioia di fare tantissimi incontri e tanti si sono preparati a ricevere il sacramento della Cresima. Seguivano con entusiasmo i vari incontri e nei loro volti vedevo la voglia di conoscere Gesù Cristo. Posso affermare ci dice don Giovanni Zampaglione direttore dell’Ufficio diocesano sport turismo e tempo libero dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova e parroco di Masella e Montebello che i giovani -calciatori sono “assetati” di Cristo. Purtroppo nel calcio come in altri sport si giocano troppe partite durante l’anno e gli atleti non passano spesso le feste o le domeniche in famiglia. Mi auguro he in futuro ci sia una “rivisitazione ” dei calendari affinché agli atleti o calciatori si dia la possibilità di passare le feste o la domenica in famiglia e con i figli. Il calcio come gli altri sport, è l’immagine della vita e della società. Bisogna come dice papa Francesco giocare pensando al bene del gruppo, allora è più facile ottenere la vittoria. Auguro alla società (allenatore , giocatori e addetti ai lavori) di stare UNITI e di fare GRUPPO. Lasciate da parte individualismo o aspirazioni personali e pensate a essere sempre uniti .L’unione fa la forza .Stando uniti si raggiungono gli obiettivi.(play-off e …magari C subito e poi puntare in…alto!!!). Auguro a tutti i calciatori (non solo a quelli della Reggina ma di ogni squadra) di TESTIMONIARE VALORI . I vostri beniamini vi guardano, vi ammirano, vi osservano e poi emulano le vostre gesta o giocate. Vivete in maniera autentica i valori dello sport: l’amicizia, la sana competizione, il rispetto dell’altro e della propria persona. La Reggina in questi 110 anni ha scritto tantissime belle pagine che nessuno può cancellare e ognuno può raccontare ai posteri. Di questa storia hanno fatto parte tanti presidenti, allenatori, calciatori e addetti ai lavori. La Reggina va “rilanciata” e riportata nell’Olimpo del calcio .L’ultimo pensiero è per i tanti tifosi che seguono la squadra anche in serie D.Continuate a travolgere con la vostra passione e presenza la squadra amaranto. La Reggina ha bisogno di voi .Ha bisogno sempre del 12 uomo in campo in casa e in trasferta. BUON COMPLEANNO Reggina: UNITI SI VINCE e INSIEME SI RAGGIUNGONO I TRAGUARDI….Forza Reggina ritorna a far sognare Reggio e i reggini ….”.

Così scrive in una nota don Giovanni Zampaglione, direttore dell’ufficio diocesano sport, turismo e tempo libero dell’arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova e parroco di Masella e Montebello Jonico.