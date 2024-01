Reggio Calabria, la posizione di Italia Viva verso l’amministrazione: “Mai in discussione nostra appartenenza a maggioranza”

“Non si è mai messa in discussione l’appartenenza a questa maggioranza. La lealtà e la serietà hanno contraddistinto sin dall’inizio il nostro operato, volto unicamente al rilancio e al rafforzamento di questa Amministrazione Comunale”. E’ la posizione di Italia Viva Reggio Calabria sulla situazione venutasi a creare al Comune dopo il rinnovo della Giunta decisa dal sindaco Giuseppe Falcomatà che ha poi portato Fi ad annunciare la presentazione di una mozione di sfiducia al primo cittadino. “Italia Viva, rispetto alla fase di rideterminazione e composizione della nuova Giunta comunale – è scritto in una nota – auspicava il riconoscimento di un ruolo politico-amministrativo. Riguardo la nostra posizione, richiedente una nuova fase di rinnovamento e discontinuità, si è manifestata a nostro avviso una esagerata reazione, si sono alzati i toni e non si è dato rilievo alla posizione assunta dal partito. Forse è stata una grossolana svista, ma rimaniamo comunque sereni”. “La nostra formazione politica – prosegue la nota – è distante da qualsiasi atteggiamento negativo, di rifiuto, di cieca difesa delle proprie posizioni a priori. Soprattutto, siamo lontani anni luce dalla visione personalistica della politica, privilegiamo il rapporto basato sulla condivisione e sul rispetto, evitando di adottare ‘cattive’ abitudini. Tra queste, la più dannosa, quella di esercitare il potere saltando il confronto con i partiti. Italia Viva sottolinea con grande chiarezza il senso dell’esistenza dei partiti: sono gli strumenti che tutelano, favoriscono, rendono possibile il diritto di ogni cittadino a partecipare all’attività politica”. “Nelle prossime ore e nei prossimi giorni – afferma Iv – verranno fatte le opportune riflessioni con tutte le altre forze democratiche di questa maggioranza e a tal fine chiediamo di utilizzare gli strumenti riconosciuti dalla democrazia e dalla politica. Mettere al centro della discussione la città e i cittadini e tornare ad appassionare al bene comune è probabilmente la sfida più profonda che dobbiamo affrontare. Rimanere a guardare è una tentazione forte, di fronte alla realtà politica, sociale ed economica della città di Reggio Calabria ma nessuno deve farlo, in modo particolare chi riveste ruoli di responsabilità nelle diverse realtà che strutturano la vita sociale. Occorre prendere una posizione e lavorare tutti nella stessa direzione”.