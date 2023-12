Scomparsa del consigliere comunale Callipari, il cordoglio del vicesindaco Versace: “Ha sempre rappresentato un punto di riferimento per i cittadini”

“Esprimo sentimento di profondo cordoglio per la scomparsa di Pietro Callipari, consigliere comunale di Careri. Alla sua famiglia e alla comunità di Careri giunga un messaggio di vicinanza, a dimostrazione della stima che abbiamo sempre nutrito nei suoi confronti. Pietro Callipari ha sempre rappresentato un punto di riferimento per i cittadini e per il comprensorio, e ritengo che resterà ancora lungo grazie alla memoria del suo impegno”.

Così il vicesindaco metropolitano di Reggio Calabria, Carmelo Versace.