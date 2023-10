Assoluzione Falcomatà, i calendiani e gli equilibri politici a Palazzo San Giorgio: “Riconoscere e valorizzare contributo Azione e Versace”

“Il pronunciamento della Corte di Cassazione che ha dichiarato l’assoluzione con formula piena per il Sindaco Giuseppe Falcomatà e gli ex assessori della sua giunta rafforza il nostro convincimento, da un lato, sulla estraneità dei soggetti coinvolti rispetto ai fatti contestati e, dall’altro, sulla necessità di procedere in sede legislativa alla riforma del reato di abuso d’ufficio nel solco della proposta che Azione sta portando avanti con determinazione al livello nazionale.

La città di Reggio Calabria e la sua area metropolitana hanno bisogno di una guida politica forte per raccogliere le sfide che abbiamo davanti a noi, a partire dalla cura del territorio, della gestione efficiente dei servizi pubblici e degli investimenti strategici, con la messa a terra dei progetti finanziati dal Pnrr per ridurre le diseguaglianze con le altre aree metropolitane italiane.

Tutta la comunità di Azione RC intende altresì manifestare un profondo senso di gratitudine nei confronti del Sindaco facente funzione della Città metropolitana, Carmelo Versace, per il lavoro incessante svolto in questi due anni di sospensione del Sindaco per effetto della legge Severino: un lavoro al servizio delle istituzioni che ha sempre trovato riconoscimento ed apprezzamento, sia nelle forze di maggioranza, che in quelle di opposizione.

Siamo convinti che il Sindaco Falcomatà avrà modo di riconoscere e valorizzare il ruolo svolto dal consigliere Versace ed il contributo che una comunità in forte crescita come quella di Azione continuerà a dare nell’interesse preminente della città di Reggio Calabria e della sua area metropolitana”.

E’ quanto si legge in una nota del partito Azione di Carlo Calenda.