Si chiude la prima edizione del Festival dei Borghi Mediterranei: oltre 8mila presenze a Monasterace

Si chiudono con grande successo i lavori della prima edizione del Festival dei Borghi Mediterranei, tenutosi lo scorso 3 settembre nel borgo di Monasterace Superiore (RC).

L’evento, organizzato da Search On Media Group, ha riunito diverse Regioni in un’occasione che ha portato gli oltre 8.000 partecipanti accorsi per l’occasione a scoprire borghi, culture, tradizioni e imprese di tutta Italia.

“Esprimo grande soddisfazione per l’ottima riuscita della giornata conclusiva degli eventi dell’estate Monasterace. Il concerto di Roy Paci con la presenza di Frankie hi-nrg mc è stato lo spettacolo che ha visto la partecipazione di un pubblico numerosissimo ed entusiasta.” spiega il Sindaco di Monasterace Cesare De Leo “Non sono mancati gli eventi culturali e di rilevanza sociale in un contesto magistralmente concepito dalla grande regia della società Search On Media Group alla quale l’amministrazione comunale, attenta allo sviluppo e alla promozione del borgo e del paese nella sua interezza, organizzatrice dell’evento nell’ambito del progetto borgo della sensibilità finanziato dalla Regione Calabria, ha affidato la predisposizione dei contenuti e la realizzazione. Scelta felice,come è dimostrato dai risultati, affidata a grandi professionisti, quali sono Cosmano Lombardo e gli altri soci, che portano in alto il nome del nostro e anche loro paese in Italia e in Europa”

“Monasterace è stata la culla della cultura e della valorizzazione dei borghi mediterranei.” afferma Cosmano Lombardo – Founder e CEO di Search On Media Group e WMF “è stato significativo vedere come tutta la comunità abbia accolto valori quali la legalità e l’inclusione e anche per questo siamo sempre più convinti che sia proprio la cultura, al centro della costruzione dei borghi del futuro” e continua “un ringraziamento particolare a tutti i cittadini, alle realtà e alle associazioni che hanno reso possibile questo Festival. Ringrazio il Comune di Monasterace per averci coinvolto e, di cuore, ringrazio gli amici Frankie hi-nrg mc e Roy Paci per i messaggi lanciati dal palco. Siamo già al lavoro per la prossima edizione con l’obiettivo di raccontare sempre più unicità, borghi e tesori del Mediterraneo, sia italiani che esteri”

Una giornata che ha offerto non solo opportunità di incontro e scoperta, ma anche di formazione, sensibilizzazione, divertimento e musica grazie ai numerosi eventi che hanno avuto luogo. Tra questi forte, durante il suo talk, il messaggio del Procuratore aggiunto presso la Procura antimafia di Reggio Calabria Giuseppe Lombardo che ha sottolineato l’importanza, oggi più che mai, della lotta alla mafia e della cultura della legalità, e toccante la testimonianza portata da Serena, Saverio e Pasqualino, la giovane famiglia calabrese che ha raccontato la propria storia toccando tematiche quali il diritto alla salute e l’inclusione.