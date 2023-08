Ex Fiera di Pentimele, Castorina: “Milioni di euro fermi senza motivo”

Insieme al Sindaco Giuseppe Falcomatà eravamo riusciti a strappare con i Patti per il Sud un finanziamento di oltre sei milioni di euro pensato ed immaginato per creare nel cuore di quella che una volta era la X Circoscrizione un polmone verde di sport e vita queste le dichiarazioni dell’Avv. Antonino Castorina Consigliere Comunale di Reggio Calabria.

Una volta affidata la progettazione e fatti in passato vari sopralluoghi in loco – dichiara Castorina- ancora oggi a distanza di oltre due anni il cantiere non è neanche iniziato e vi è un progressivo stato di abbandono dei luoghi tale per cui ho depositato più di un anno fa un interrogazione a cui nessuno ha dato riscontro.

Archi deve tornare centrale nell’agenda politica dell’amministrazione così come lo è stata con Giuseppe Falcomatà perché in questo territorio ci sono progettualità pensate ed immaginate per rilanciarlo e potenziarlo che non si possono disperdere afferma Castorina.

Il recupero dell’immobile dell’ex ausilioteca , i finanziamenti per la zona collinare dei fortini, come il potenziamento della Pubblica Illuminazione e gli interventi di arredo urbano vanno certamente in questa direzione ma serve uno sforzo maggiore sui servizi essenziali ancora precari, sulla raccolta dei rifiuti che vive disagi e difficoltà e sulla manutenzione stradale che in parecchi tratti è precaria, negare questo è da folli dichiara Castorina.

Proseguiremo il nostro impegno conclude Castorina per riportare le periferie al centro dell’agenda politica , al centro degli interessi dell’amministrazione e saremo presenti e vigili in modo propositivo e costruttivo per dare risposte concrete ad un territorio che merita rispetto e per capire come sia possibile che milioni di euro destinati ad Archi siano misteriosamente fermi senza motivo.

Ritengo sia necessaria una sveglia collettiva conclude Castorina per rilanciare con forza i progetti già avviati e finanziati e rendere concreto il programma elettorale con il quale ci siamo presentati al cospetto della città.