Caro benzina, Pedà (Figisc Confcommercio): “Da 1 agosto scatta obbligo di esporre i prezzi medi dei carburanti. Lo rispetteremo per evitare sanzioni, ma cartello assolutamente inutile”

Figisc Confcommercio Reggio Calabria ricorda che domani – martedì 1 Agosto entrerà in vigore il nuovo obbligo di esposizione del cartello contenente i prezzi medi regionali di benzina e gasolio secondo le indicazioni fornite dal Decreto MIMIT 31 marzo 2023 (G.U. n. 118 del 22 maggio) e dalla Circolare MIMIT del 6 luglio.

Figisc ricorda che l’aggiornamento del cartello dovrà essere effettuato con cadenza giornaliera utilizzando i dati indicati sull’apposito portale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Il Presidente Figisc Reggio Calabria Antonino Pedà, nel raccomandare a tutti gli operatori l’osservanza della disposizione per evitare sanzioni importanti, segnala che “Figisc nazionale assieme a Fegica si è opposta alla decisione del Tar sulla legittimità del provvedimento governativo ed ha proposto impugnazione al Consiglio di Stato, auspicando l’accoglimento delle motivazioni proposte.

La nostra Federazione nazionale conferma così la propria ferma determinazione diretta alla tutela, in ogni sede, dei legittimi diritti di una Categoria che non ha nessuna possibilità di incidere sul prezzo finale dei carburanti e, nonostante tale accertata evidenza, risulta destinataria di nuove norme e nuovi obblighi. Confermiamo la posizione circa l’assoluta inutilità del cartello del “prezzo medio” che non porterà alcun vantaggio ai consumatori ma come più volte espresso dalla stessa AGCM, è incompatibile ai fini della concorrenza”.