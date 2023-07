Reggio, AgediLab inaugura la nuova sede

Dalle parole ai fatti si era già passati, con il progetto finanziato e con la successiva raccolta

fondi che, grazie ai tantissimi partner e supporter, aveva messo Agedi Odv nelle condizioni

di poter finalmente portare le proprie ambizioni a compimento.

I fatti sono già diventati realtà, concreta e tangibile, con la frequenza dei Laboratori da parte dei beneficiari.

Giorno 28 luglio 2023 la sede di AgediLab sarà inaugurata e presentata al pubblico, per un

momento di condivisione e di ringraziamenti.

Il taglio del nastro è in programma venerdì alle ore 18:00, in via Bruno Poggio n.26 (Reggio

Calabria).

Madrina della struttura sarà Giusi Princi, Vicepresidente della Regione Calabria.

“Iniziando dalle Istituzioni, passando da Banca Mediolanum e arrivando agli amici ed ai

volontari delle tantissime associazioni che ci hanno aiutato – afferma il Presidente di Agedi

Odv Maria Mirella Gangeri – ci tengo a ringraziare tutti coloro che hanno permesso ad

AgediLab di arrivare a questo primo importante risultato, che rappresenta un punto di

partenza e l’avvio di una grande sfida per il futuro di tante persone con disabilità. Ogni

contributo è stato determinante. E lo sarà ancora. Vi aspettiamo numerosi!”